Horizon Forbidden West: svelate le abilità e le debolezze delle nuove macchine

Con un nuovo capitolo delle avventure di Aloy, la cacciatrice di macchine si imbatterà in nuove e potenti creature meccanizzate in Horizon Forbidden West. A proposito di queste, Guerrilla Games, la software house del titolo, ha pubblicato un post sul PlayStation Blog in cui ne ha approfondito le caratteristiche.

Tra queste macchine, ispirate ad animali perlopiù preistorici, vi ritroviamo il Sunwings. Questa creatura volante, di dimensioni più grandi dello Smeriglio, raccoglie energia solare grazie alle sue possenti ali. Guerrilla ha rivelato, inoltre, che questo nemico saprà rivelare più precisamente i nemici:

Abbiamo cercato di rendere i suoi punti deboli abbastanza evidenti sul fronte del design, grazie all'aggiunta di texture particolari che evidenziassero le sue parti più vulnerabili. Sarà necessario studiare ogni macchina per trovare sempre nuovi ed interessi metodi per distruggerle.

Questo è quanto ha affermato Blake Politeski, ossia il principale designer del gioco.

Molte macchine, come in Horizon Zero Dawn, saranno dotate di varie armi, smontabili e riutilizzabili contro di loro. Non si tratta solamente di smontarne i pezzi e di utilizzarli: determinate macchine avranno dei momenti in cui si riveleranno “passive”, e il giocatore potrà sfruttarli per potersi avvicinare ad esse. Per esempio, se una macchina è in cerca di risorse e scava il terreno, questa solleverà un grosso quantitativo di polvere, nella quale Aloy potrà nascondersi per agire nell'ombra.

Horizon Forbidden West: le nuove abilità delle macchine

Si è parlato anche delle abilità delle macchine presenti in Horizon Forbidden West. Queste saranno in grado di volare, arrampicarsi, nuotare ed aggrapparsi alle superfici, così che Aloy si senta sempre scoperta ed esposta a qualsiasi pericolo. Ci siamo anche concentrati sul miglioramento di alcune tecniche di perlustrazione per Aloy, in modo che il giocatore possa sempre pianificare una strategia efficace per ciascuna area.

Altra macchina mostrata è il Tremorturk, basata su un mammut con un design ispirato agli elefanti da guerra della storia. Sarà una macchina davvero temibile, in quanto il suo corpo è interamente rivestito di pistole pronte a far fuoco in qualunque istante.

I ribelli della fazione tribale di Tenakth potranno anche controllarla. Per certi versi, ricorda delle torri d'assedio che venivano impiegate per attaccare le fortezze in epoca medievale. Aloy farà fatica a distruggere il Tremorturk, in quanto dotato di molta forza e resistenza. Tuttavia, si rivelerà estremamente lento nei suoi movimenti.

L'override sulle macchine sarà ancora praticabile in Horizon Forbidden West, ma Aloy dovrà stare molto attenta al tempismo con cui si approccia alle varie creature.

I Burrowers, poi, sono piccole ed eleganti macchine che possono rivelarsi veramente spietate se non si presta attenzione ai loro movimenti. Gli Shellsnapper, infine, sono le macchine di cui abbiamo già fatto la nostra conoscenza grazie al primo trailer del gioco.

Horizon Forbidden West è in arrivo il 18 febbraio 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5.