Horizon Forbidden West: un nuovo story trailer per l'atteso titolo Guerrilla

PlayStation Italia ha rilasciato un ricchissimo Story Trailer per Horizon Forbidden West, atteso titolo per PS 4 e PS5 in arrivo il prossimo 18 febbraio.

