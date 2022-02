Horizon Forbidden West: un trailer spettacolare ci prepara all'uscita su PS5 e PS4

L’attesa è quasi giunta al termine, Horizon Forbidden West debutterà il prossimo 18 febbraio su PlayStation 4 e PlayStation 5, proponendosi come un sequel “più grande, grosso e cattivo” del predecessore.

Proprio in vista del lancio, Sony e gli sviluppatori di Guerrilla Games hanno deciso di stuzzicare il pubblico andando a rilasciare uno spettacolare trailer in cinematica per la nuova avventura di Aloy, cacciatrice dalla chioma rosso fuoco che abbiamo già conosciuto nel precedente Horizon Zero Dawn.

Il filmato, visibile in testata di articolo, non contiene sequenze di gameplay, ma va ad introdurci alla narrazione del secondo capitolo grazie alle bellezze della computer grafica. Narrazione che porterà la giovane protagonista verso l’Ovest Proibito, terra irta di pericoli e di nuove macchine ostili da affrontare – e cavalcare. Tra queste, troviamo anche un possente mammut-robot che andrà affrontato con intelligenza per evitare che possa spazzare via Aloy in un colpo solo.

Augurandovi come al solito buona visione, vi ricordiamo che Horizon Forbidden West uscirà il 18 febbraio 2022 su PS5 e PS4 in edizione fisica e digitale, da scaricare tramite PlayStation Store. Se siete curiosi, in questo video potete ammirarlo girare su PS4 Pro.