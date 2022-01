Horizon Forbidden West: video gameplay da 12 minuti

Tra un paio di settimane arriverà sugli scaffali dei negozi Horizon Forbidden West per PlayStation 4 e PlayStation 5, nel frattempo cominciano ad arrivare in rete le prime impressioni del gioco. Tra queste, un lungo video gameplay di IGN dalla durata di 12 minuti.

Dalle prime impressioni pare evidente innanzitutto che questo secondo capitolo avrà una portata contenutistica maggiore rispetto al suo predecessore, oltre ad un uso più importante della tecnologia grafica firmata Guerrilla Games.

Horizon Forbidden West, la video anteprima di IGN

Secondo la prima anteprima di IGN (potete vedere il video qui sotto), “il combattimento è più complesso, l'esplorazione è più libera e il mondo pullula di vita più intrigante (sia robotica che umana)”. Uno dei miglioramenti più accattivanti che lo sviluppatore ha apportato al gioco si presenta sotto forma di una sovrapposizione dell'interfaccia utente nuova e migliorata durante l'arrampicata.

Da segnalare il “Pullcaster”, ovvero una “sorta di rampino elegante che consente al giocatore di far raggiungere ad Aloy punti altrimenti inaccessibili”. Secondo l'anteprima di IGN il rampino può essere usato in combinazione con l'aliante (lo Shieldwing).

Importante il ruolo del Focus nei combattimenti, che ora può essere utilizzato per scorrere ogni parte staccabile di un robot nemico in modo da poter vedere cosa può essere danneggiato e come. È un processo molto più rapido e veloce di quello che abbiamo visto nel primo capitolo.

Anche le animazioni di Aloy sono state riviste, offrendo uno stile corpo a corpo più dinamico e che consente di entrare e uscire dagli scontri e caricare potenti attacchi atterrando con successo i nemici deboli in rapida successione. Ciò dovrebbe comportare un combattimento più scattante ed emozionante nel complesso.

Per chi se lo fosse dimenticato, ricordiamo che Horizon Forbidden West sarà disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5 a partire dal 18 febbraio 2022.