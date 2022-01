I migliori giochi horror per PC (guida ai giochi di "paura")

I giochi horror hanno sempre rappresentato un genere molto apprezzato da una vasta fetta di gamers. Nel corso degli anni alcuni titoli sono diventati dei veri e propri masterpiece, delle pietre miliari che hanno fatto la storia dei videogame. Esattamente come se non di più rispetto ai film, i migliori giochi horror pc alimentano sensazioni stranianti, tra cui paura, terrore, ansia e desolazione. Tutti sentimenti da cui rifuggiamo ma di cui al tempo stesso non possiamo fare a meno, e che comunque la vita ci mette di fronte. In questo approfondimento andremo a selezionare quelli che riteniamo essere i titoli più importanti di tutti i tempi, sia datati che recenti. Così tutti gli amanti del genere, o quelli che vi si stanno approcciando, avranno un quadro chiaro e il più possibile completo. Partiamo!

I migliori horror games per PC

Gli horror games pc nel corso degli anni si sono evoluti molto, ma ci sono alcuni titoli che sono rimasti nella storia più di tutti. Ciascuno poi con le sue tematiche, peculiarità e caratteristiche differenti, esattamente come accade con riferimenti ai migliori giochi horror per PS4. Con un comune denominatore: sono tutti dei grandi capolavori dell'orrore. Ecco la nostra lista.

Resident Evil 7 Il primo horror che vogliamo consigliare a tutti i fan del genere e a chi si sta approcciando incuoriosito è Resident Evil 7. Si tratta dell'ultimo capitolo della saga, con cui si ritorna ufficialmente alle origini. Particolare fin da subito è la visuale in prima persona che caratterizza tutto il gioco, così come la mappa da esplorare, davvero enorme. Catapecchie lugubri, paludi insalubri e mostri di ogni tipo cercheranno in ogni modo di impedire la tua salvezza. Sicuramente uno dei giochi horror pc più apprezzati di tutti i tempi, oltre ad essere uno dei maggiormente riusciti con riferimento al VR.

Outlast Proseguiamo con un altro grande classico del genere dei giochi horror pc, ovvero Outlast. Questo titolo ha fatto veramente la storia, incarnando i sentimani umani più terribili, ovvero la paura e l'impotenza. E non avremo a disposizione alcuna arma per proteggerci dai mostri che infestano il manicomio. Solo la fuga potrà portare alla salvezza. Gioco adatto solo a stomaci forti e seminale, dal momento che il settimo capitolo di Resident Evil ha tratto sicuramente ispirazione.

F.E.A.R. Tra i giochi di paura pc che più ci hanno colpito c'è anche F.E.A.R., che ci offre un grande insegnamento: non è sempre ciò che è più spaventoso ad incutere timore. La paura si può nascondere anche nelle cose più docili e inoffensivi, che spesso si nasconde nel quotidiano. Chi potrebbe avere paura di una semplice bambina? I membri della squadra F.E.A.R. lo capiranno ben presto che si, si può avere terrore di qualcosa di impreventivabile. Un fps a fonti tinte horror che riesce ancora a dare tanto, nonostante sia uscito da molti anni. Ma, d'altronde, i classici intramontabili sono così.

Blair Witch Nel bosco si nasconde qualcosa di terribile, e cercare il povero Peter – un bambino di recente scomparso – non sarà affatto piacevole. Questa è la trama di Blair Witch, survival horror in prima persona dove enigmi e pericoli sono sempre dietro l'angolo. Una passeggiata nella foresta non sarà più la stessa cosa dopo aver giocato a questo titolo, che rientra meritatamente all'interno di questa lista.

Resident Evil 2 Remake Il capitolo 7 ha riportato in auge la saga di Resident Evil, ma il remake di Resident Evil 2 è diventato un classico uscito nel 2019. Proprio come l'originale, e non credevamo fosse possibile. Con questo titolo Capcom ha ammodernato ogni singolo aspetto del gioco, senza snaturarlo e lasciando un retrogusto degli anni '90. E' per questo motivo che questo gioco riesce ad armonizzare così bene il passato e l'oggi. Operazione riuscita pienamente, sia a livello tecnico che di comparto narrativo.

The Evil Within Questa guida è fortemente caratterizzata dalla presenza di Resident Evil, anche quando il titolo in questione…non è Resident Evil! Infatti, The Evil Within di Shinji Mikami strizza tantissimo l'occhio al titolo di Capcom. L'anima è quella, ma raccoglie le idee rivoluzionarie del quarto Biohazard e le rimescola all'interno di un'atmosfera, personaggi e un approccio al genere horror completamente diversi. Rispetto a Resident Evil, qui i personaggi sono meno immortali, più fragili, e vengono affrontate tematiche che vanno dalla perdita al rapporto famigliare, fino alla sanità mentale.

Alien Isolation Un altro titolo che quando uscì fece molto parlare di sè è Alien Isolation. Molti hanno gridato al capolavoro, ma altri lo hanno bollato come un gioco noioso e privo di mordente. Dunque, il giudizio è molto frammentato, ma anche per questo motivo bisognerebbe provarlo almeno una volta nella vita. Anche perchè ha degli indubbi punti forti, tra cui la cura nella realizzazione, la calibrazione dell'esperienza e anche una certa tensione che non smette mai di esserci.

Dead Space A detta di molti Dead Space è sicuramente nella top 5 dei migliori giochi horror pc. Si tratta di una saga, che a onor del vero negli anni si è un po' persa, abbandonando il genere horror fino a fallire completamente. Il primo capitolo tuttavia rimane un capolavoro, non compreso dai più, visto che le vendite furono molto basse. Ed è anche per questo motivo che EA provò strade alternative, non riuscendoci. Noi consigliamo caldamente di recuperarlo.

The Evil Within 2 Anche il secondo capitolo di The Evil Within merita di figurare in questa lista. Creato sempre dal geniale Shinji Mikami, rispetto all'esordio è un titolo caratterizzato da un mondo più aperto e pieno di situazioni davvero ostiche da affrontare. E' a tutti gli effetti un hooror psicologico, intenso ed emozionante. Consigliamo di provarlo anche indipendentemente dal primo episodio della serie.

Visage SadSquare Studio si è semplicemente superata con Visage, gioco horror pc psicologico ambientato negli anni '80 in un'abitazione inquietante. Il protagonista è Dwayne, intrappolato nella sua casa dopo aver ucciso moglie e figli ed essersi suicidato. Non può proprio scappare dalla casa in cui ha vissuto, ed è inoltre inseguito e tormentato da creature che scatenano eventi paranormali. Essere presi da un demone o da un fantasma equivale a morte immediata. E questa volta sarà definitiva.

Silent Hill 2 Come non citare Silent Hill 2? E' un seguito diretto ancora più angosciante del primo storico capitolo. Emotivamente è più logorante ed emotivamente più disturbante, anche quando si esplorano luoghi dove non ci sono pericoli (ma ci si sente comunque in pericolo). Sia a livello tecnico che narrativo è un gioco davvero notevole. Sprofondare nell'incubo sarà inevitabile.

Conclusioni

Ora dovresti avere una panoramica chiara e il più completa possibile con riferimento ai migliori giochi horror pc della storia di questo genere. Da quelli più truculenti ai titoli psicologici, il nostro consiglio è quello di provarli tutti, così da entrare in un mondo di terrore, senza probabilmente mai uscirne per davvero.