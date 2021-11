HP presenta OMEN 27c, un monitor curvo da ben 240HZ

HP ha annunciato il nuovo OMEN 27c, un monitor da gaming pensato per sfruttare tutta la potenza del PC e delle console next-gen. Il nuovo modello uscirà entro fine 2021 al prezzo di listino di 539,99€,

Il pannello in dotazione è un VA da 27 pollici in risoluzione QHD 1440p, con 1ms di tempo di risposta e ben 240Hz di refresh rate. In termini di fedeltà cromatica, il nuovo OMEN garantisce una copertura DCI-P3 del 92%, una caratteristica che rende questo monitor adatto non soltanto al gaming, ma anche all'utilizzo professionale.

Si tratta del primo display curvo 1000R certificato Eyesafe, tecnologia che consente di affaticare meno la vista anche durante lunghe sessioni di gaming intenso. Il monitor da il meglio di sé su PC, ma garantisce il perfetto funzionamento anche con Xbox Series XS, PlayStation 5 e Nintendo Switch.

Vincitore del Good Design Award del Japan Institute of Design, il nuovo HP OMEN 27c propone una linea pulita ed elegante, con una base squadrata e una curvatura accentuata del pannello. Grazie alle funzionalità avanzate di OMEN Gaming Hub, il giocatore può personalizzare in lungo e in largo il monitor, scegliendo le impostazioni più adatte al proprio stile di gioco e al dispositivo connesso.

Non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale per l'OMEN 27c, ma sappiamo che uscirà entro fine dicembre ad un prezzo di 539,99€.