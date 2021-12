HyperX Cloud Alpha: cuffie da gaming in SUPER OFFERTA (-40%)

Le HyperX Cloud Alpha si trovano in offerta su Amazon a 59,99€, con uno sconto del 40% e ben 40 euro di risparmio rispetto al prezzo iniziale.

Questo headset da gaming è tra i più acquistati sul mercato, i giocatori scelgono le Cloud Alpha alla ricerca di un paio di cuffie versatili e ideali per vidiogiocare sia su PC che su console. Il modello in offerta oggi si connette al PC, PlayStation o Xbox tramite cavo jack da 3.5mm, in confezione troviamo sia un cavo con singolo jack che uno con doppo spinotto, utile a collegare sia le cuffie che il microfono integrato. Quest'ultimo è installato alla base del padiglione sinistro e può essere collegato e scollegato con semplicità ad ogni evenienza.

HyperX è un marchio molto conosciuto in ambito gaming, la sua produzione si concentra su componenti e periferiche per PC e console di ultima generazione, offrendo spesso un'ottima qualità a prezzi adeguati.

Oggi le HyperX Cloud Alpha sono disponibili in offerta su Amazon a 59,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi per gli utenti abbonati al servizio Prime.