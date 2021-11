Il campione d'incassi Metroid Dread è in offerta su Amazon

Un successo in Italia e nel mondo, Metroid Dread è in offerta a 51,79 euro anziché 59,99. Si tratta di un titolo action adventure sviluppato da MercurySteam e pubblicato soltanto lo scorso ottobre su Nintendo Switch. L'accoglienza è stata più che positiva: nella prima settimana di vendite, Metroid Dread è risultato il secondo titolo più venduto del Regno Unito, portandolo ad essere il capitolo della serie Metroid con il più veloce tasso di vendite. In Giappone sono state vendute oltre 85 mila copie fisiche nel primi tre giorni dall'uscita.

La Federazione Galattica ha inviato un misterioso messaggio: la celebre cacciatrice di taglie Samus dovrà esplorare a fondo il pianeta, eliminando le minacce che nasconde. Scala gli ostacoli, scivola in spazi ristretti, para gli attacchi e fatti strada combattendo, sbloccando abilità classiche e durante l’avventura. Torna nelle aree già visitate per sfruttare le abilità ottenute e raccogliere preziosi potenziamenti. Robot di ricerca creati in origine per estrarre DNA, danno ora la caccia a Samus. Se ti catturano, andrai incontro a morte certa. Scopri cosa li ha trasformati in strumenti di morte, e aiuta Samus a fuggire dal pianeta. Dopo ben 19 anni, Metroid Dread riprende la storia di Samus, interrotta dopo gli eventi di Metroid Fusion, pubblicato per Game Boy Advance nel 2002.

La confezione comprende una cartuccia fisica da inserire all'interno della console (non si tratta quindi di un codice download). Unisciti a Samus nella caccia ai nemici in quest'incredibile, nuova avventura e risparmia il 17% sull'acquisto: Metroid Dread è in offerta a soli 51,79 euro anziché 59,99. Selezionando la spedizione veloce Amazon Prime, inoltre, potrai riceverlo direttamente a casa tua in pochissimi giorni lavorativi.