Il creatore delle GIF è morto: addio a Steve Wilhite

Dopo una estenuante lotta con il COVID19, Stephen Wilhite, l’informatico che ha inventato la GIF, è morto all’età di 74 anni.

Sua moglie Kathaleen ha dichiarato alla stampa che “nonostante tutti i suoi trionfi, è rimasto un uomo modesto, umile e gentile”. È morto il 14 marzo circondato dalla famiglia.

Wilhite ha ricevuto un Webby Lifetime Achievement Award nel 1980 per il suo lavoro innovativo sul formato GIF (acronimo di Graphics Interchange Format).

Wilhite lavorò al progetto a casa e lo portò al lavoro solo dopo che fu perfezionato, nonostante lavorasse per CompuServe all’epoca.

Migliaia di persone hanno utilizzato Twitter per rendere omaggio a Wilhite, dimostrando quale sia stata la sua importanza a livello culturale. Un commento apparso sulla pagina Internet del suo necrologio recita: “Hai trasformato il modo in cui parliamo come società e hai reso immortali numerosi momenti che altrimenti sarebbero stati transitori”.