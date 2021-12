Il monitor curvo LG 34GN850 torna in offerta al suo minimo storico

Il Black Friday è ormai alle spalle, ma gli sconti su Amazon proseguono. Il monitor da gaming LG 34GN850 da 34” torna in offertissima al suo minimo storico: soltanto 799,99 euro anziché 999, un ottimo risparmio di quasi 200. Il prezzo non proprio economico giustifica un prodotto dalle altissime prestazioni, che porta qualsiasi esperienza di gaming ad un livello superiore.

LG 34GN850: perfetto per ogni postazione da gaming

Il display nano IPS 21:9 Curvo con tecnologia DisplayHDR 400 assicura gameplay immersivo, con scene ancora più vivide grazie ai colori estremamente realistici. La frequenza di aggiornamento a 160Hz (Overclock) consente inoltre di visualizzare più rapidamente il fotogramma successivo, restituendo una visione nettamente più fluida: una vera chicca per i pro player, che possono così reagire più velocemente alle azioni degli avversari.

Il monitor LG 34GN850 è certificato NVIDIA e confermato ufficialmente da G-Sync Compatible. Fluidità è la parola d'ordine: a contribuirne c'è anche la tecnologia FreeSync Premium, che elimina di fastidiosi effetti di tearing e gli scatti. Fra le altre funzioni offerte da questo monitor LG c'è la Dynamic Action Sync (DAS) che minimizza il ritardo nelle immagini, il Black Stabilizer che garantisce la massima visibilità anche nelle scene più scure, ed il Crosshair, un mirino che assicura massima precisione soprattutto nei titoli sparatutto in prima persona.

Completa un design accattivante senza cornici su tre lati e piedistallo a V con base regolabile per modificarne l'inclinazione e l'altezza. Questo monitor da gaming ha davvero tutto: il prezzo può sembrare elevato, ma vale la spesa se siete alla ricerca di un prodotto di qualità per la vostra postazione da gaming. Ricordiamo che l'LG 34GN850 è attualmente in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre, ovvero 799,99 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon: selezionando la spedizione veloce con Prime lo potrete ricevere direttamente a casa vostra in pochi giorni lavorativi.