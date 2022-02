Il New York Times compra il videogioco Wordle

Anche il New York Times investe nei videogiochi. Il popolare giornale americano ha infatti acquistato il gioco di parole online e gratuito Wordle, che in pochi mesi è diventato un vero e proprio fenomeno.

Per la cifra di un milione di dollari, ora Wordle è proprietà del New York Times che ospita già fra le sue pagine online una sezione dedicata a enigmi e giochi.

Ma come funziona Wordle?

Il giocatore è chiamato ad indovinare una parola di 5 lettere, ogni giorno la stessa per tutti. Il meccanismo è quello del “trial and error”, quindi si va per tentativi.

Il giocatore inserisce una parola e il sistema colora di verde le lettere giuste e che si trovano nella posizione corretta. Si colorano, invece, di giallo le lettere giuste, ma che si trovano nella casella sbagliata. La lettera si colore infine di grigio quando non è presente all'interno della parola da indovinare.

Se si fallirà per sei volte, la parola viene rivelata e si può rigiocare solo il giorno dopo. Ovviamente con una nuova parola. Il creatore del gioco Josh Wardle ha rivelato che collaborerà con il New York Times per mantenere inalterato lo storico dei punteggi dei giocatori e che Wordle rimarrà gratuito anche quando passerà sotto la proprietà del giornale.

An update on Wordle pic.twitter.com/TmHd0AIRLX — Josh Wardle (@powerlanguish) January 31, 2022

Esiste pure una versione italiana del gioco – non ufficiale – che si chiama Parole e si può giocare a questo link: https://pietroppeter.github.io/wordle-it/