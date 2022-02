It Takes Two: Electronic Arts lo regala con un give away e sconta il gioco del 50%

Oggi è il 2 febbraio del 2022, ovvero 2/2/22: una tale sequela di “2” ha fatto decidere ad Hazelight Studios ed Electronic Arts di istituire, oggi, l'Happy Two's Day, in onore dell'apprezzatissimo It Takes Two, pluripremiato gioco ideato da Josef Fares che viene festeggiato con alcune iniziative speciali, tra cui sconti e giveaway.

It Takes Two e l'Happy Two's Day

Data la tematica “di coppia” del gioco, difatti, il numero 2 assume un'importanza particolare che Hazelight ed EA vogliono rimarcare.

Sull'account Twitter ufficiale di Electronic Arts sono apparsi, difatti, una manciata di codici per riscattare gratuitamente il gioco sulle diverse piattaforme. Naturalmente sono andati via in un lampo, ma non disperate, operazioni una tantum del genere capiteranno ancora!

Two's Day just got a whole lot better! 👏 Hurry and claim a free digital copy of It Takes Two on your preferred platform. First come, first served. pic.twitter.com/LnDLe5BzFR — Electronic Arts (@EA) February 2, 2022

Il gioco a metà prezzo

Nel frattempo, vi consigliamo di approfittare dell'offerta per acquistare il gioco al 50% di sconto sulle varie piattaforme: ma affrettatevi, avete ancora poche ore per acquistarlo a solo 19,99€!

La storia di It Takes Two

Affronta il viaggio più pazzesco della tua vita in It Takes Two, un'avventura platform rivoluzionaria concepita unicamente per il gioco in cooperativa. Gioca nei panni di Cody e May, una coppia ai ferri corti: due esseri umani che un incantesimo ha trasformato in bambole. Intrappolati in un mondo fantastico, dovranno superare insieme tutte le prove ordite dal mellifluo esperto d'amore Dr. Hakim e salvare la loro relazione in pericolo. Per tornare normali, affronteranno numerose sfide di gioco innovative e divertentissime.

Gioco cooperativo allo stato puro

Invita un amico a giocare gratis online con il Pass amici e vivi un'emozionante avventura creata appositamente per due. Scegli la cooperativa in locale oppure online con il gioco a schermo condiviso e affronta sfide sempre nuove in cui la collaborazione è l'unica via d'uscita.

Con It Takes Two, non sai mai cosa dovrai affrontare. Questo gioco è pieno di sfide innovative e i personaggi padroneggiano nuove abilità in ogni livello. Vivi una metaforica fusione di gameplay e narrativa che rivoluziona il concetto di narrazione interattiva.

