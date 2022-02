It Takes Two festeggia 5 milioni di copie vendute nel mondo

Questo febbraio è un mese memorabile per Hazelight e EA Originals che celebrano It Takes Two con la vendita di oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo, su PlayStation, Xbox One, PlayStation e PC tramite le piattaforme Origin e Steam.

Vincitore del titolo di Gioco dell’Anno ai Game Awards 2021, It Takes Two è il gioco perfetto per le coppie questo San Valentino, con il suo gameplay avventuroso, che riunisce i giocatori attraverso split-screen couch o online co-op. Gioca nei panni della coppia scontrosa Cody e May, due umani trasformati in bambole da un incantesimo, che, intrappolati in un mondo fantastico dove l’imprevedibilità si nasconde dietro ogni angolo, sono a malincuore sfidati a salvare la loro relazione fratturata.

It Takes Two, il videogioco perfetto per San Valentino

It Takes Two offre ai giocatori anche il Pass Amici, un affare due in uno in cui un giocatore può invitare un partner a giocare con lui gratuitamente.

Per festeggiare San Valentino con Cody e May, tieni d’occhio le speciali cartoline di San Valentino sui canali social di EA Originals ed EA, e anche alcune divertenti testimonianze di giocatori co-op da parte di coppie reali che hanno giocato insieme al gioco.

Restando in tema, è di pochi giorni fa la notizia che It Takes Two diventerà un film. Il team di sviluppo Hazelight Studios ha infatti avviato una collaborazione con dj2 Entertainment per portare sul grande schermo il videogioco cooperativo del 2021, eletto gioco dell’anno ai Game Awards 2021.