It Takes Two? No: secondo il TIME è Metroid Dread il "Game of The Year" 2021

Dopo aver gareggiato per il GOTY agli ultimi The Game Awards 2021 (battuto da It Takes Two), Metroid Dread vince un Game of The Year tutto suo. Ad assegnarlo niente meno che il TIME, il prestigioso magazine d'informazione statunitense, che gli ha attribuito un eccellente 9.5 su 10, a prova che l'ultima avventura in 2D di Samus è stata in grado di conquistare sia fan che critica. La redazione del TIME ha infatti tessuto le lodi al titolo, in particolare della protagonista e cacciatrice di taglie Samus Aran.

“Quando la maggior parte delle persone pensa a Nintendo – così scrive Alex Fitzpatrick del TIME – pensa a personaggi a misura di bambino, come Mario o Pikachu. Ma Samus Aran, tosta cacciatrice di taglia dalla fama intergalattica, si è guadagnata da tempo un suo personale posto sul “Monte Rushmore” del franchise. E dopo più di un decennio senza un vero gioco Metroid, Samus è tornata alla grande con Metroid Dread, un platform a scorrimento laterale 2D per Nintendo Switch che vede la nostra eroina inseguita da robot killer intelligenti sul misterioso pianeta ZDR. Dread, che il produttore Yoshio Sakamoto sta preparando da circa due decenni, è spesso spaventoso – sebbene non al livello di titoli come Alien: Isolation – ma è anche un delizioso ritorno per una serie amata e classica”.

Pubblicato soltanto lo scorso ottobre, Metroid Dread è stato in grado di abbattere in pochi mesi ogni record dell'intera saga, vendendo oltre due milioni di copie dal lancio. Per questo motivo fra i programmi del 2022 di Nintendo potrebbero esserci alcuni DLC gratis e altre novità, come un potenziale livello di difficoltà aggiuntivo, secondo alcuni recenti leak. Oltre a Metroid, il TIME ha premiato altri nove titoli che hanno segnato questo 2021: ecco la TOP 10 completa.