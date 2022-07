Italian Video Game Awards: oggi 5 luglio in streaming, dove seguire la cerimonia in diretta

Tutto è pronto per la nuova edizione degli Italian Video Game Awards. Sì perché, come già anticipato dagli organizzatori, la cerimonia di premiazione delle migliori produzioni videoludiche nostrane è in programma per oggi, 5 luglio.

L’evento partirà alle ore 19:00, e sarà possibile seguirlo in streaming sul canale Twitch di FirstPlayable. La cerimonia degli Italian Video Game Awards del 2022 sarà condotta da Elle Osili-Wood e Aoife Wilson, che andranno a premiare i migliori giochi italiani sulla base delle seguenti categorie: Best Italian Game, Best Innovation, Best Italian Debut Game, Outstanding Italian Company e Outstanding Individual Contribution.

La produzione sottolinea come “nel corso della serata verrà anche mostrato uno showcase delle più attese produzioni italiane di prossima pubblicazione”. Non solo, si tratta di un momento di aggregazione – e non solo di puro intrattenimento – per l’industria italiana dei videogiochi, e di un palco importante per premiare i titoli più meritevoli dell’ultimo anno, divisi tra grandi produzioni e giochi indipendenti.

Di seguito le nomination delle singole categorie previste dagli Italian Video Game Awards.

Best Italian Game

DICE LEGACY BY DESTINYBIT

FARADAY PROTOCOL BY RED KOI BOX

HOT WHEELS UNLEASHED BY MILESTONE

MARTHA IS DEAD BY LKA

VESPER BY CORDENS INTERACTIVE

Best Italian Debut Game

ANGRY GIANT BY JOKERRSOFT

FARADAY PROTOCOL BY RED KOI BOX

NOSTALGICI ANONIMI BY HUFU INTERACTIVE STORYTELLING

RIMS RACING BY RACEWARD STUDIO

VESPER BY CORDENS INTERACTIVE

Best Innovation

CUCCCHI BY FANTASTICO STUDIO

DICE LEGACY BY DESTINYBIT

HUNDRED DAYS BY BROKEN ARMS GAMES

MARTHA IS DEAD BY LKA

VESPER BY CORDENS INTERACTIVE

Durante la serata, verranno poi anche assegnati i premi Outstanding Individual Contribution e Outstanding Italian Company. C0sa ne dite, siete pronti a seguire la diretta streaming su Twitch questa sera?