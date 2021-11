Jump Force: server di gioco chiusi nel 2022

Bandai Namco ha annunciato la chiusura dei server di Jump Force, il picchiaduro pubblicato nel 2018 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Reduce da un lancio non proprio entusiasmante, Jump Force non è mai stato particolarmente apprezzato dai giocatori, con pareri discordanti anche da parte della stampa specializzata. Non sappiamo se la decisione di chiudere i server sia imputabile allo scarso successo del gioco, ma lo sviluppatore ha deciso di rimuovere il titolo dagli store online già dal prossimo 7 febbraio 2022. Da quel momento non sarà più possibile acquistare il picchiaduro in versione digitale su PlayStation, Xbox, PC e Switch.

La chiusura definitiva dei server avverrà il 25 agosto 2022, da quel momento sarà possibile giocare a Jump Force soltanto in modalità offline, tutti gli elementi di gioco che richiedono la connessione ai server non saranno più accessibili da nessuna piattaforma.

Non è ancora chiaro quali siano state le motivazioni che hanno convinto Bandai Namco a dismettere il picchiaduro giapponese, alcune voci di corridoio sostengono che il gioco non fosse più sostenibile economicamente, a causa dei diritti d'immagine per i personaggi di Dragon Ball, Naruto e One Piece.