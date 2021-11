Just Dance 2022: nuovissimo e in forte sconto su Amazon

Just Dance 2022 è uscito proprio nel corso di questo mese e, in occasione del Black Friday, Amazon ha deciso di scontarlo ulteriormente.

Se prima della settimana di folli sconti, Just Dance 2022 per Switch lo potevate trovare a €56,99, oggi è disponibile a soli €44,97, contro i €60,99 di prezzo di listino. Lo sconto, quindi, è del -26%: un'opportunità incredibile! Ma non è tutto.

Il prezzo, infatti, va ad abbassarsi ulteriormente se andate ad acquistare la versione Xbox Series X|S, PlayStation 4 o PlayStation 5 che, oggi, costa solamente €37,98 (-38% di sconto).

Just Dance 2022 è tornato con un sacco di novità: 40 nuovissimi brani si sono aggiunti al già folto catalogo di pezzi musicali. Di questi 40 brani potrete trovarvi hit contemporanee, così come grandi classici da ballare con tutta la famiglia.

Se vi manca l'ispirazione e non sapete proprio quale canzone ballare, affidatevi al gioco, il quale vi fornirà dei consigli specializzati, da salvare eventualmente tra i preferiti.

Con Just Dance Unlimited, infine, potrete scegliere di ballare e ascoltare canzoni da una lunga selezione di 700 brani: e non è tutto perché il catalogo è ancora in crescita! Se volete abbonarvi ad Unlimited, sappiate che il primo mese sarà gratuito.

Che aspettate? Fatevi avanti e ballate le vostre canzoni preferite di sempre con Just Dance 2022 a soli €37,98 per le versioni Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5.