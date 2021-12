Just Dance 2022 per PS4 in OFFERTA su Amazon (-26%)

Just Dance 2022 per PlayStation 4 si trova in offerta su Amazon a 44,99€, lo sconto del 26% rappresenta un risparmio di ben 16 euro rispetto al listino.

Uscito appena un mese fa, la versione 2022 del divertente party game è già protagonista di un'interessante promozione. Il titolo Ubisoft è l'ideale per divertirsi in famiglia o con gli amici, ballando a ritmo delle migliori hit degli ultimi anni e dimostrando che è il ballerino più talentuoso.

Da anni questo franchise è al primo posto tra i giochi per tutta la famiglia più acquistati al mondo, il gameplay coinvolge persone di tutte le età, compresi i meno avvezzi alla tecnologia e alle console da gioco.

In Just Dance sono presenti diverse coreografie e balli di gruppo, per sfidare amici e parenti e dimostrare di essere il migliore.

Oggi Just Dance 2022 è disponibile in offerta su Amazon a 44,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime.