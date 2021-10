Kena: Bridge of Spirits, nuovo aggiornamento a tema Halloween

Kena: Bridge of Spirits – con la sua tragica storia di un villaggio abbandonato assediato da spiriti corrotti – offre già tinte e atmosfere in stile Halloween, ma – in vista della vigilia di Ognissanti – gli sviluppatori hanno ben pensato di lanciare una mini caccia al tesoro a tema, come parte dell'ultima patch.

Nello specifico, il nuovo contenuto comprende tre nuovi cappelli a tema Halloween nascosti nel gioco e che saranno disponibili solo fino al primo di novembre.

PATCH 1.11

Oltre agli oggetti temporanei dedicati ad Halloween, l'ultima patch 1.11 aggiunge anche una serie di migliorie, tra cui più slot di salvataggio automatico e una modalità foto, mentre la mappa del mondo ora tiene traccia di dove sono già stati raccolti gli oggetti.

Ecco di seguito le note complete sulla patch per l'aggiornamento 1.11: