KFC prende in giro PlayStation per il suo State of Play

La divisione gaming di KFC ha preso letteralmente in giro PlayStation per via del suo State of Play non particolarmente esaltante.

In un tweet PlayStation in cui veniva chiesto agli utenti quale fosse stato l'annuncio più apprezzato, KFC Gaming ha risposto con un meme che ha lasciato ben poco spazio alle interpretazioni; come potete vedere qui sotto.

Una vera e propria stilettata, ma che sembra rispecchiare per certi versi lo stato d'animo di molti utenti durante la visione dello show PlayStation, andato in scena ieri sera.

KFC Gaming – ormai è un dato di fatto – è molto più di una provocazione. Si tratta di una vera e propria divisione aziendale di KFC – la popolare catena di fast food del pollo fritto – che sta per lanciare sul mercato una vera e propria console, la KFConsole.

Svelata per la prima volta nell'estate del 2020, è stata poi ufficializzata lo scorso dicembre: in molti pensavano si trattasse di uno scherzo. E, in effetti, la console viene prodotta con tanto di scalda-pollo incorporato. Insomma: che non venisse presa troppo sul serio c'era da aspettarselo. E probabilmente era l'obiettivo di KFC.

Va infine ricordato che, sempre lo scorso anno, KFC aveva rilasciato anche un controller per Xbox Series X/S personalizzato a tema KFC (non un grande spettacolo a dire il vero).

Lo scorso luglio, infine, KFC Gaming ha prodotto la Hot Winger 64, un cabinato retro con ali di pollo disegnate dato come primo premio per un torneo di retro eSport promosso proprio dalla stessa KFC.