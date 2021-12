Kingdom Come Deliverance Royal Edition per PS4 è in offerta su Amazon!

Kingdom Come Deliverance, nella sua completa Royal Edition, è trovabile adesso scontata sullo store online di Amazon!

L'offerta pazzesca vede Kingdom Come Deliverance: Royal Edition, comprensivo delle 5 espansioni, ad un prezzo di soli €14,98. Lo sconto, pertanto, è pari al 62%, in quanto originariamente la Royal Edition costava ben €39,99 .

Questo realistico GDR in prima persona è un'opera sviluppata da Warhorse Studio e pubblicata dall'editore Deep Silver. Il titolo è ambientato nell'Europa del Medioevo e metterà il giocatore nella condizione di vivere una storia intrigante basata su eventi storici reali.

L'avvincente trama e i frenetici combattimenti fanno da sfondo ad un open-world che prende forma negli anni del Sacro Romano Impero.

Sicuramente, la componente GDR occupa un posto in prima fila nelle sessioni di gaming con Kingdom Come Deliverance. I giocatori potranno divertirsi cimentandosi in situazioni e prendendo decisioni che muteranno il corso della storia.

Il sistema di combattimento, invece, prevede combattimenti a muso duro e altri decisamente più strategici, in cui il giocatore dovrà sapientemente sfruttare le distanze con arco e frecce.

Kingdom Come Deliverance: Royal Edition, vi ricordiamo, è attualmente disponibile su Amazon ad un prezzo molto vantaggioso. Chi è interessato all'acquisto del gioco di ruolo, infatti, lo potrà acquistare a soli €14,98, approfittando dell'enorme sconto del 62%. Per altre offerte del genere, non esitate a consultare questa pagina.