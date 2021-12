KLIM Chroma: tastiera da gaming super silenziosa, in offerta al 34% di sconto

KLIM Technologies è un brand Europeo rinomato per la sua linea di ottimi prodotti e accessori da gaming. Un esempio è la tastiera da gaming USB KLIM Chroma, attualmente in offerta su Amazon a soli 32,97 euro (uno sconto del 34%) invece di 49,97. Come afferma l'utenza che l'ha provata e recensita, si tratta di un'ottima tastiera dal rapporto qualità/prezzo fra i migliori in questa fascia di prezzo.

Con un tempo di risposta di soli 2 ms, KLIM Chroma è tra le tastiere a membrana più veloci sul mercato; inoltre, grazie alla funzione anti-ghosting puoi premere più tasti contemporaneamente mentre giochi senza riscontrare alcun problema. Realizzata in ABS, un materiale termoplastico particolarmente resistente, il prodotto si presenta molto robusto e dunque perfetto per i gamer più incalliti: la sua aspettativa di vita raggiunge fino a 10.000.000 di battute per ogni tasto!

Una caratteristica molto apprezzata è il rumore di digitazione molto ridotto. La KLIM Chroma presenta infatti tasti silenziosi che offrono sequenze di digitazione molto comode. Immancabile per ogni postazione da gaming che si rispetti è la retroilluminazione, che in questo prodotto appare tricromatica e suddivisa in tre aree distinte. Una soluzione perfetta per illuminare i tasti al buio e vedere chiaramente qualsiasi simbolo, anche se è notte fonda. I LED risultano molto luminosi e possono essere disabilitati facilmente con la pressione di un pulsante sul retro della tastiera.

Elegante, raffinata e dalle alte prestazioni: la KLIM Chroma ha tutte le caratteristiche di una buona tastiera da gaming che, all'occasione, può diventare anche ideale per lavorare. A soli 32,97 euro invece di 49,97 è sicuramente un affare da non lasciarsi scappare. Inoltre, KLIM offre sul prodotto una garanzia di cinque anni, mettendo a disposizione il proprio servizio clienti per eventuali problematiche.