Klonoa potrebbe tornare dopo un'assenza lunga decenni: l'indizio in un trademark

Il ritorno di Klonoa potrebbe essere più vicino di quel che pensiamo? Da qualche mese, ormai, voci di corridoio continuano a rincorrersi su un possibile reboot della serie. Anche questa volta a far intendere che qualcosa bolle in pentola ci pensa proprio Bandai Namco. L'azienda avrebbe infatti registrato un nuovo trademark dal titolo “Klonoa Phantasy Reverie Series”, un nome che non lascia spazio a troppi dubbi.

Ancora non è chiaro se si tratti di un nuovo capitolo, un remake oppure una serie spin-off, ma quel che è (ormai) certo è che Klonoa potrebbe tornare presto sui nostri schermi dopo un'assenza lunga decenni. L'ultimo capitolo della saga principale, Klonoa 2: Lunatea's Veil, risale infatti al lontano 2001, quando fu distribuito per PlayStation 2. Un remake del primo titolo, poi, è stato successivamente pubblicato nel 2009 su Nintendo Wii, ma da allora non di Klonoa non si è più avuta alcuna notizia.

Altri indizi sul prossimo ritorno del “Viaggiatore dei Sogni” riguardano sempre dei trademark, registrati questa volta in Giappone lo scorso settembre sotto il nome di “Waffuu Encore” e “1&2 Encore”. La parola “Waffuu” è infatti il suono che il protagonista emette quando svolge un'azione in gioco, mentre “Encore” è il nome utilizzato da Bandai per indicare i suoi remaster. Possiamo aspettarci un imminente ritorno di Klonoa e del suo amico spiritello Huepow?