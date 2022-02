Legends of Runeterra: Un Viaggio Inaspettato è la nuova espansione!

Ava ha raggiunto l’emozionante conclusione del suo viaggio e ha portato con sé alcuni souvenir della sua avventura, inclusa l’espansione finale del set Oltre la foresta di Bandle per Legends of Runeterra: Un Viaggio Inaspettato!

Un Viaggio Inaspettato contiene 48 carte collezionabili, inclusi quattro nuovi campioni, Gnar, Yuumi, Galio e Udyr, e due nuove parole chiave: Collega e Formidabile.

Scoprite tutte le novità in arrivo con l’espansione nei dettagli qui sotto, e preparatevi a completare la vostra avventura in Un Viaggio Inaspettato, giocabile dal 16 febbraio.

Nuove carte

Nella scorsa settimana sono state rivelate tutte le carte introdotte in Un Viaggio Inaspettato. Consultate una di queste gallerie per scoprire la lista completa e iniziare a progettare i vostri mazzi!

Mobalytics

DAK.GG

Nuove parole chiave: Collega e Formidabile

Collega:

Supportate le vostre unità in un modo completamente nuovo con Collega! Le unità con Collega possono essere giocate sulla plancia come un’unità normale, o possono essere Collegate a un’unità alleata, fornendo a quell’unità le statistiche e le parole chiave dell’unità collegata, oltre ad altri bonus che variano a seconda della carta. Usare Collega conta come bersagliare un’unità alleata e attiva effetti come Destino, rendendo quell’unità ancora più potente!

Formidabile:

Le unità Formidabili trasformano la loro stazza in forza, colpendo con la loro Salute attuale invece che con il loro Potere. In difesa, tuttavia, usano comunque il loro Potere. Queste unità sentiranno il peso dei continui scontri con le unità nemiche, quindi assicuratevi di mantenere in salute le unità Formidabili per sfruttarle al meglio!

Quattro nuovi campioni

Gnar è il primo campione di Legends of Runeterra con la capacità di trasformarsi tra il livello 1 e il livello 2. Pescate carte con la sua curiosa forma di livello 1 e poi distruggete il Nexus nemico passando al livello 2!

Yuumi è uno dei campioni di supporto più singolari finora e rivoluziona le strategie di gioco. Può essere giocata da sola come un’unità normale, oppure può essere Collegata a un’unità alleata per garantirle statistiche e abilità aggiuntive.

Udyr richiama gli spiriti selvaggi del Freljord per cambiare posizione e fornire potenziamenti a sé stesso e ai suoi alleati. Il team ha avuto anche l’occasione di sviluppare un design unico per Udyr, che potete scoprire a questo link!

Galio è il protettore vigile di Demacia. Non ha molto Potere, ma fornisce Salute aggiuntiva ai suoi alleati e fa pieno uso della sua stazza con la nuova parola chiave Formidabile, che gli permette di affrontare potenti nemici usando la Salute al posto del Potere.

Evento Battaglia Arcade e Veigar Boss Finale

L’evento Battaglia Arcade porta gli aspetti Arcade e Boss da battaglia su Legends of Runeterra, oltre a un Pass Evento con una nuova aggiunta PvE. I giocatori che acquistano il Pass Evento premium e lo completano avranno la possibilità di combattere contro una versione IA super potenziata di Veigar Boss Finale. Vincere la battaglia vi farà ottenere l’aspetto Veigar Boss Finale!

Per ulteriori informazioni, visitate il sito ufficiale.