Leggende Pokémon: Arceus, nel sito web piovono... Poké Ball: annuncio in arrivo?

Il sito web ufficiale di Leggende Pokémon: Arceus è stato invaso da una pioggia di… Poké Ball? Da qualche ora infatti, collegandosi al portale dedicato al nuovo titolo di Game Freak in uscita a gennaio su Nintendo Switch, la pagina verrà sommersa dalle sfere cattura-mostriciattoli tipiche di Hisui che abbiamo potuto osservare nei vari filmati finora presentati. Quindi non solo Poké Ball, ma anche Mega Ball e Peso Ball, tutte interattive: cliccando su ogni pallina quella scomparirà, oppure esploderà portando via con sé tutte le altre presenti in pagina.

Un tweet sul profilo ufficiale Pokémon svela che il curioso evento è opera di Ballino, figura dalla testa a forma di Poké Ball che i giocatori hanno imparato ad amare in Pokémon Sole e Luna per Nintendo 3DS. Ma cosa ci fa ballino a Hisui? E soprattutto, potrebbe essere un indizio per un prossimo annuncio?

Friends, there is…something I may have forgotten to mention. Do you remember that surprise I told you about? Well…if you touch it, it will self-destruct. So, please be careful while picking up my Poké Ball collection! https://t.co/FvZVXIejCp – Ball Guy pic.twitter.com/5SwAxm3LZO — Pokémon (@Pokemon) December 9, 2021

Non ci sono certezze, soltanto ipotesi. E la più accreditata coinvolge i due Pokémon “Ball” Voltorb e la sua evoluzione Electrode. Gli indizi ci sono tutti: il design dei due mostriciattoli, infatti, ricordano proprio la forma di una sfera e sono conosciuti soprattutto per via della loro capacità esplosiva. Proprio come avviene nella pagina web di Leggende Pokémon: Arceus interagendo con alcune sfere.

I fan, come è ovvio, si sono già sbizzarriti in teorie e congetture. Qualcuno pensa ad una loro forma Hisui, magari “a vapore” proprio come le Poké Ball usate nella regione, mentre qualcun altro ha ipotizzato una possibile evoluzione di Electrode o – piuttosto – una evoluzione alternativa a Voltorb. Ovviamente non c'è alcuna conferma, ma possiamo aspettarci un annuncio nei prossimi giorni. Restiamo sintonizzati.