Leggende Pokémon: Arceus, pubblicato un gameplay di 13 minuti: tutti i dettagli

A 15 giorni dall'uscita di Leggende Pokémon: Arceus, prevista per il 28 gennaio, Nintendo Italia ha rilasciato sul proprio canale YouTube un gameplay di ben 13 minuti. Senza (fortunatamente) particolari spoiler, il video illustra in maniera piuttosto esaustiva le varie meccaniche che potremo trovare nel titolo, ormai in dirittura d'arrivo.

L'avventura, come già sappiamo, si svolgerà nell'immensa regione di Hisui, “antenata” della moderna Sinnoh, in un'epoca remota in cui persone e Pokémon avevano ben pochi contatti. Al centro della regione si erge il Monte Corona, circondato da aree caratterizzate da ambienti naturali diversi che pullulano di mostriciattoli. Il gioco, come già avevamo anticipato in questa news, non si tratterà infatti un vero e proprio open world ma sarà suddiviso in macro-aree. Un po' come avviene nella serie di Monster Hunter.

In queste zone diventerà fondamentale collezionare quanti più materiali possibili, aiutandoci anche con le mosse dei nostri Pokémon. Questi materiali potranno essere utilizzati per craftare oggetti utili, come strumenti curativi, esche, fumogeni e le “misteriose” Poké Ball. Il crafting è una meccanica completamente nuova nel franchise, introdotta per la prima volta proprio in Leggende Pokémon: Arceus.

Le nuove battaglie Pokémon: tecnica potente e tecnica rapida

Nei minuti successivi, il trailer illustra i Pokémon selvatici che potremo incontrare nella regione di Hisui, differenti a seconda del momento della giornata o delle condizioni atmosferiche. Ogni specie avrà la propria personalità: alcuni ci ignoreranno, altri scapperanno, altri ancora decideranno di attaccarci. Quando un mostriciattolo aggressivo ci vede, qualsiasi sfera gli lanceremo sarà inefficace. Sarà allora che dovremo affrontarlo in una lotta, che presenta due nuove tecniche: la tecnica potente e la tecnica rapida. I Pokémon selvatici aggressivi saranno in grado di attaccarci direttamente e perfino di metterci KO. In caso succedesse, il nostro protagonista perderebbe conoscenza e anche alcuni oggetti che portava con sé.

Il Villaggio Giubilo sarà il nostro punto di partenza: come già sappiamo, entreremo a far parte della Squadra di Ricerca del (buon?) Team Galassia. L'obiettivo principale è catalogare tutti i mostriciattoli che vivono ad Hisui e dare vita al primo Pokédex della regione. Le missioni che ci verranno assegnate non si limiteranno alle catture, bensì in alcuni casi sarà necessario osservare i Pokémon mentre adottano certi comportamenti oppure utilizzano determinate mosse. Saranno presenti anche le “Richieste”, simili a quest secondarie che ci verranno affidate dagli NPC del gioco. Grazie alle funzioni del misterioso Arceusphone, potremo appuntare sulla mappa i luoghi che vogliamo ricordare con degli appositi segnaposto.

Personalizzazione e Pokémon Regali

All'interno del Villaggio Giubilo troveremo una serie di strutture e servizi, come la Sartoria, la Bottega e il Banco degli Scambi dove potremo scambiare Pokémon con altri giocatori. Ciò apre le porte all'aspetto della personalizzazione, che non manca anche in Leggende Pokémon: Arceus. Sarà infatti possibile modificare i propri abiti, il taglio ed il colore dei capelli a proprio piacimento.

Come già osservato nei trailer precedenti, saranno presenti anche i “Pokémon Regali”, ovvero delle creature speciali particolarmente difficili da battere. A causa di un misterioso fenomeno, i Pokémon Regali sono caduti in preda ad una incontrollabile collera. Quello mostrato nel trailer è Kleavor, evoluzione del mostriciattolo di prima generazione Schyter. Calmarli sarà il nostro compito e per farlo dovremo prima colpirli con le “sferezen” (create usando i loro cibi preferiti) e successivamente attaccandoli con i nostri Pokémon.

Leggende Pokémon: Arceus si avvicina e questo gameplay trailer da 13 minuti è stato sicuramente in grado di accendere l'attesa per migliaia di fan attorno al mondo. Se ancora non lo hai pre-ordinato, puoi farlo direttamente da Amazon a questo link.