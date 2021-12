Leggende Pokémon: Arceus, svelata la forma Hisui di Voltorb

Dopo la velata anticipazione di ieri, in cui il sito web di Pokémon Leggende: Arceus è stato invaso da una pioggia di Poké Ball esplosive, The Pokémon Company ha annunciato con un breve trailer la nuova forma Hisui di Voltorb. Il mostriciattolo, originario della regione di Kanto, dalla versione classica ha preso soltanto la forma del corpo: l'espressione sempre corrucciata ha lasciato posto a due grandi occhi curiosi e amichevoli, mentre il design ricorda quello di una Poké Ball di Hisui.

La stessa somiglianza è riportata anche nel sito web di Pokémon Leggende: Arceus, insieme ad una prima descrizione del Pokémon. Voltorb di Hisui, di tipo erba/elettro, è un mostriciattolo “enigmatico, caratterizzato da un corpo lucido e sferico. L'aspetto ligneo della superficie del suo corpo e il buco che ha sulla testa lo rendono incredibilmente somigliante alle Poké Ball della regione di Hisui”. A quanto pare, secondo il portale, all'interno di Voltorb sono contenuti innumerevoli semi: di tanto in tanto, rilascia questi semi dal buco che ha sulla testa. Tuttavia, nessuno sa esattamente cosa si nasconde all'interno del corpo del Pokémon, poiché il buco non rivela altro che oscurità. Anche sbirciando al suo interno, dunque, non si riuscirebbe ad intravedere nulla.

Voltorb di Hisui: amichevole, ma poco “popolare” fra gli esseri umani

La descrizione, inoltre, ci fornisce qualche informazione in più sulla natura di Voltorb e sul suo rapporto con gli umani che abitano la regione. “Questo Pokémon è sempre di buon umore e ha una personalità amichevole. Tuttavia, se si emoziona, rilascia improvvisamente dal buco che ha in testa l'elettricità che ha immagazzinato, per cui spesso investe con una scarica elettrica le persone e i Pokémon nelle sue vicinanze. Persino il più piccolo stimolo può causare tale scarica, motivo per cui negli insediamenti umani il Voltorb di Hisui è considerato un elemento di fastidio. Non sono rari, infatti, racconti che riferiscono di umani che tappano temporaneamente il buco sulla testa del Voltorb di Hisui o che cacciano il Pokémon dall'insediamento”.

Infine, all'occhio più attento non è sfuggita un particolarità nel trailer di lancio. In una scena vediamo l'allenatrice protagonista circondata da Voltorb, tutti di diverse dimensioni: si tratta di una nuova feature di gioco oppure di una caratteristica esclusiva del Pokémon, come avvenne al tempo con il mostriciattolo di sesta generazione Pumpkaboo?