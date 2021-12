Leggende Pokémon: Arceus, un mini-trailer mostra nel dettaglio come funzionano le catture

Grazie al nuovo episodio del programma online diretto da “Cat Mario” e “Cat Peach”, in onda sul canale YouTube giapponese di Nintendo, abbiamo la possibilità di osservare nuovi frammenti di gameplay dell'attesissimo Leggende Pokémon: Arceus, in uscita il prossimo 28 gennaio 2022. Nel dettaglio, il filmato (a partire dal minuto 6:00) ci offre una panoramica più ampia di come si svolgono le battaglie Pokémon contro i mostriciattoli selvatici: nulla di nuovo sotto al sole, ma vale la pena analizzare qualche piccolo dettaglio interessante.

Come già noto il titolo stravolge completamente il sistema di cattura, che non si affida più alla lotta fra il proprio Pokémon e quello selvatico, ma è improntato verso un metodo più “furtivo” in cui l'allenatore può lanciare direttamente la propria sfera verso l'obiettivo. Un sistema del genere, ovviamente, lascia scoperta la difesa del protagonista che – senza un Pokémon a proteggerlo – si ritrova alla mercé della natura che lo circonda.

Docile o aggressivo? Come reagiscono i Pokémon in natura

Proprio su questo aspetto si concentra il mini-trailer, nel quale possiamo osservare l'allenatore alle prese con dei mostriciattoli selvatici, alcuni docili, mentre altri decisamente più aggressivi. Come Shinx, Geodude e Staravia, che – infastiditi dalla presenza del giocatore – lo attaccano improvvisamente. Negli ultimi frame possiamo vedere che l'allenatore decide di affrontare la situazione diversamente (e dunque non soltanto schivando le mosse avversarie) mandando in campo un proprio Pokémon che possa combattere contro quello selvatico, completando infine la cattura.

Poche scene dunque, intervallate da feature già conosciute (come la possibilità di cavalcare Wyrdeer, l'evoluzione di Hisui di Stantler, oppure la lotta contro il Pokémon regale Kleavor, evoluzione di Scyther), ma che non fanno altro che aumentare l'attesa. Proprio nella giornata di oggi, inoltre, The Pokémon Company ha svelato un'altra forma Hisui: si tratta di Voltorb, che oltre al tipo elettro acquisisce anche il tipo erba. Per saperne di più, ne abbiamo parlato in maniera più approfondita qui. Leggende Pokémon: Arceus è in uscita il 28 gennaio 2022 in esclusiva per Nintendo Switch (pre-ordinalo al prezzo minimo garantito su Amazon).