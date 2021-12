LG UltraGear 17G90Q, ecco il primo laptop da gioco LG con RTX 3080

LG Electronics ha presentato LG UltraGear 17G90Q, il suo primo laptop da gioco già vincitore del premio “CES 2022 Innovation Award“. Il portatile da gaming si contraddistingue per performance potenti associate ad un design elegante tipico della linea premium UltraGear.

LG UltraGear 17G90Q, le caratteristiche tecniche del nuovo laptop dal gioco

17G90Q si presenta con un processore Intel Tiger Lake H di undicesima generazione, ad affiancare una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q, memoria a doppio canale e una configurazione dual SSD ultraveloce.

Il display IPS da 17 pollici vanta un tempo di risposta di 1ms e una frequenza di aggiornamento pari a 300 Hz: caratteristiche fondamentali per garantire agli appassionati un gameplay coinvolgente e fluido anche per i giochi PC graficamente più avanzati. Il sistema di raffreddamento a camera di vapore assicura un laptop fresco anche nelle situazioni più al limite.

Nonostante si tratti di un potente PC da gaming, il suo design ne favorisce una agevole portabilità. Lo spessore della scossa è inferiore a 21.4 mm e il peso complessivo è inferiore ai 2.7 chilogrammi. Il tutto nonostante la presenza di un grande schermo e una grossa batteria da 93 Wh.

Non mancano ovviamente delle caratteristiche software, come LG UltraGear Studio, una piattaforma gaming studiata per ottimizzare ulteriormente l'esperienza di gioco. Il software permette di personalizzare diverse opzioni legate al gaming, tenendo traccia di dati come clock della CPU, TDP e clock della GPU e velocità della condivisione della memoria. La tastiera RGB può inoltre essere configurata a proprio piacimento.

Grande attenzione è stata riposta anche al comparto audio, con un suono realistico e tridimensionale donato dal suo sistema integrato di speaker a due vie. Grazie al supporto di DTS:X Ultra, gli altoparlanti sono in grado di trasmettere con precisione la direzionalità e la posizione dei suoni nell'ambiente di gioco. Intel Killer Wireless, per una connessione di rete veloce e stabile, conclude il pacchetto delle caratteristiche di questo laptop da gioco.

LG UltraGear 17G90Q sarà disponibile negli Stati Uniti e in Corea del Sud nei primi mesi del 2022. Arriverà successivamente in altri mercati, Italia compresa. Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina ufficiale per il CES 2022 a partire dalle ore 17 del 4 gennaio.