Life is Strange: Remastered Collection, ecco un filmato di gameplay e una video comparison

Il primo febbraio arriverà negli store fisici e digitali Life is Strange: Remastered Collection, cofanetto combo comprendente i primi due giochi della serie, ovvero Life is Strange e Life is Strange: Before the Storm, entrambi nella loro più recente versione remastered.

Due nuovi video ufficiali ci presentano grafica, sonoro e gameplay, mostrandoci i passi avanti e le migliorie rispetto alla versione precedente.

Gameplay video e comparison video per Life is Strange: Remastered Collection

Il primo video, che presenta sei minuti e mezzo di gameplay ripresi dall'inizio del gioco, potete visionarlo dal trailer in cima: il secondo (che potete visionare qui), che presenta una scena con Maxine a casa di Chloe, mette a confronto le differenze grafiche tra la nuova e la vecchia versione, tra cui la maggiore risoluzione e le animazioni in motion capture.

Max e Chloe, di nuovo insieme

Si tratta di due avventure grafiche dal grande impatto narrativo: il primo titolo, in particolare, ha una fan base molto affezionata. I personaggi e le loro storie affascinanti tornano ora in vita grazie a nuove animazioni e a una grafica rimasterizzata. Max riavvolge il tempo per scoprire la verità, mentre Chloe stringe un'amicizia indimenticabile e cerca di superare il passato.

Ritorno ad Arcadia Bay

Illuminata dal suo iconico faro, questa piccola cittadina sulla costa dell'Oregon ha visto la sua buona dose di misteri. La sparizione di Rachel Amber, un governo corrotto, dei segreti di famiglia, uno spaventoso incendio forestale e una tempesta sovrannaturale. Nei panni di Max e Chloe, le scelte del giocatore determineranno il passato, il presente e il futuro di Arcadia Bay.

La Collection sarà disponibile su PC, Stadia, Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S dal primo febbraio; una versione Nintendo Switch arriverà più avanti.

La versione Digital include un bonus preorder, un completo da indossare in LIS: BTS.

Queste le caratteristiche ufficiali della Remastered Collection:

Animazioni dei personaggi migliorate, con motion capture facciale (solo in Life is Strange Remastered)

Enigmi aggiornati e rifiniti

Motore di gioco e illuminazione migliorati

Avventure narrative di scelte e conseguenze con finali multipli

Altera il corso degli eventi riavvolgendo il tempo con Max o con la prontezza di Chloe

Colonna sonora su licenza e accompagnamenti originali inconfondibili

Se invece siete interessati a fare una full immersion nella serie, vi consigliamo di acquistare la Ultimate Edition di Life is Strange – True Colors, quarto gioco del franchise, recentemente uscito, che comprende, oltre al titolo e ai vari DLC propri, anche tutti i contenuti della Life is Strange: Remastered Collection, a un prezzo molto interessante.