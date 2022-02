Lost Ark: finalmente disponibile l'Action RPG di Amazon, tutto quel che c'è da sapere

Dopo l’enorme successo riscosso in Corea del Sud, arriva anche in occidente Lost Ark, Action RPG con meccaniche MMORPG realizzato da Tripod Studio e Smilegate e ora disponibile anche in Europa e Stati Uniti grazie ad Amazon, che si è assicurata un grosso titolo per spingere la propria divisione Gaming presso il grande pubblico. Ecco tutto quel che c’è da sapere per scoprire il mondo di Lost Ark.

Questa la sinossi ufficiale del gioco:

Imbarcati in un’odissea per la Lost Ark in un vasto e vibrante mondo: esplora nuove terre, cerca tesori perduti e mettiti alla prova in emozionanti combattimenti d’azione. Definisci il tuo stile di combattimento con la tua classe e classe avanzata, e personalizza skill, armi e attrezzature che ti permetteranno di affrontare le battaglie al meglio quando ti ritroverai a combattere contro le orde di nemici, giganteschi boss e forze oscure che cercano il potere dell’Ark in questo RPG free to play ricco d’azione.

Cos’è Lost Ark

Lost Ark prende il meglio da due stili di gioco diversi, ovvero quello di Diablo e quello di giochi come Final Fantasy XIV o World of Warcraft: il sistema di gioco, difatti, prevede una visuale isometrica con combattimenti in tempo reale portati avanti in solitaria o in gruppo, e tutta una serie quest, sottogiochi e meccaniche sociali tipiche dei MMORPG.

Il mondo è brulicante di vita e attività, su sette diversi continenti dove si sviluppa una macro trama interessante e una enorme mole di sottotrame e side quest tutta da scoprire, tra dungeon, raid, battaglie PVP, boss battle nell’open world e molto altro.

Si tratterà di un’odissea alla ricerca dell’Arca Perduta in un mondo infinitamente vasto e affascinante. Potrete scoprire meraviglie ad ogni angolo della mappa e in ogni città, castello e catacomba.

Ogni classe possibile dei personaggi rende l’esperienza di gioco unica in ogni cosa: dall’aspetto del proprio eroe alle armi impugnate, per arrivare poi alle classi superiori.

L’elenco in continuo aumento delle classi iconiche di Lost Ark, ognuna con le distinte classi superiori, offre molto spazio per la sperimentazione finché non si trova lo stile di combattimento ideale. Provate l’azione “pick up and play” per poi prendere controllo del combattimento con l’unico sistema Tripod. Sbloccate i tre livelli di personalizzazione per ognuna delle abilità principali!

Il gioco è completamente free-to-play, con acquisti opzionali in gioco: volendo, ad esempio, si potrà optare per l’acquisto di un Pacchetto iniziale, che vi aiuterà a equipaggiarvi per combattere e salvare Arkesia. Questi comprendono tutta una serie di oggetti di ogni di tipo e articoli esclusivi che comprendono valute, avatar, espansioni e anche Achatemeow, i famigli presenti in Lost Ark.

Esistono tre pacchetti iniziali (potete acquistarli direttamente da questi link):

Apprendista 19,99 euro

Esploratore 34,99 euro

Conquistatore 64,99 euro

Qui trovate il video descrittivo dei contenuti dei pacchetti, comprese le varie skin; questo il contenuto di ogni Pacchetto iniziale:

Pacchetto iniziale Apprendista – 19,99 €

Aura di cristallo di 30 giorni

Forziere di supporto di avanzamento di principiante

Pacchetto iniziale Esploratore – 34,99 €

Aura di cristallo di 30 giorni

Casella di selezione degli animali domestici di Achatemeow

Dyorika, una montatura di cavallo da battaglia

Slot di espansione di personaggio

Forziere di supporto di avanzamento di principiante

Pacchetto iniziale Conquistatore – 64,99 €

2.100 Cristalli

Aura di cristallo di 30 giorni

Casella di selezione degli animali domestici di Achatemeow

Dyorika, una montatura di cavallo da battaglia

Slot di espansione di personaggio

Cambiamento aspetto di personaggio

Forziere di selezione del regalo del Rapporto Leggendario

Forziere di supporto di avanzamento di principiante

Sblocca una delle seguenti skin sul personaggio che apre il forziere: Auroch Skin Alar (Guerriero), Stygian Alar Skin (Artigliere), Shadow Skin Alar (Artigliere), Hierax Alar Skin (Atleta di Arti Marziali), Volant Alar Skin (Atleta di Arti Marziali), Alare Telestica Skin (Mago), Skin di Alar dell’assassino (Assassino)

Nel player in cima all’articolo trovate la video anteprima con tutto quel che c’è da sapere sulle basi del gioco; qui e qui, invece, i due trailer di lancio e con il giudizio della critica.

Per ogni ulteriore informazione, tenete d’occhio il canale YouTube ufficiale e il sito del gioco.