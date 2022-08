Mafia 4 annunciato: Hangar 13 svela ufficialmente il nuovo capitolo

Era nell’aria da tempo, ma ora finalmente è ufficiale: Mafia 4 è effettivamente in sviluppo, così come i leak delle ultime settimane avevano già predetto.

A darne conferma sono gli stessi sviluppatori di Hangar 13, che hanno deciso di venire allo scoperto e di dare effettivamente inizio ai festeggiamenti per i 20 anni di questa storica serie “criminale”. In particolare, il Direttore Generale della software house californiana, Roman Hladík, ha discusso del futuro del franchise e fornito i primi, importanti aggiornamenti sullo sviluppo del prossimo capitolo di Mafia:

Sono felice di confermare che abbiamo iniziato a lavorare su un nuovissimo progetto riguardante Mafia! Siamo davvero entusiasti all’idea di continuare a lavorare su questo franchise tanto amato per regalare nuove storie ai giocatori, anche se avremo bisogno di alcuni anni per svilupparlo e per adesso non possiamo dire altro.

Al momento, il progetto è genericamente indicato come Mafia 4, nonostante non sia stato ancora svelato quello che sarà il titolo ufficiale del gioco. Allo stesso modo, nessuna data di lancio o indicazione sulle piattaforme supportate è stata diffusa dalla software house. Con molta probabilità, vedrà la luce tra qualche anno su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Stando alle indiscrezioni raccolte nei mesi scorsi dagli insider di settore, Mafia 4 potrebbe essere un prequel sviluppato su Unreal Engine 5, con la storia in parte ambientata in Sicilia.

Per festeggiare l’annuncio, il publisher 2K Games ha inoltre deciso di offrire la possibilità di scaricare gratis il primo Mafia. Per un periodo di tempo limitato, la community avrà dunque modo di recuperare il capitolo originario della saga videoludica dedicata alla criminalità organizzata in maniera gratuita, in attesa di scoprire che cosa riserverà il futuro a marchio Hangar13. Da giovedì 1 a lunedì 5 settembre sarà dunque possibile riscattare una copia PC del gioco attraverso la relativa pagina di Steam.