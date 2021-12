Marvel's Spider-Man a meno di 20€ per PS4: BOMBA

Se la tua PlayStation 4 richiede da un po' di tempo un nuovo titolo e ormai sei in hype per il supereroe delle ragnatele, acquistare la tua copia di Marvel's Spider-Man non potrà che essere un piacere. Conta che lo trovi in promozione su Amazon e con appena 19,97€ te lo porti a casa risparmiando il 57% istantaneamente, il che non può essere un male.

Con le spedizioni Prime non paghi alcun costo aggiuntivo e in appena qualche giorno arriva a casa tua. Io se fossi in te non me lo farei ripetere due volte.

Marvel's Spider-Man: il gioco che ci voleva proprio

Tra i vari giochi in lizza per i più acquistati c'è proprio Marvel's Spider-Man. Se sei alla ricerca di un'avventura da vivere a 360 gradi, acquistando questo non potrai proprio pentirtene. Ovviamente sarai chiamato a vestire i panni di Peter Parker e a vivere un gameplay sensazionale.

“Dopo otto anni dietro la maschera, Peter Parker è un veterano della lotta al crimine. Sperimenta gli immensi poteri di uno Spider-Man già esperto, in grado di improvvisare in combattimento, eseguire acrobazie estreme, muoversi con agilità e interagire con l'ambiente. Questo non è un principiante, ma lo Spider-Man più abile che tu abbia mai controllato”

Elementi come il parkour e saranno un ruolo fondamentale della tua esperienza ma non ti dimenticare che potrai vivere anche un'interazione speciale con lo stesso ambiente che ti circonda.

Acquista subito la tua copia di Marvel's Spider-Man per PlayStation 4 su Amazon a un prezzo spettacolare: appena 19,99€ ed è subito tuo. Ricorda che se possiedi un abbonamento Prime non paghi alcun tipo di costo di spedizione e arriva a casa tua il prima possibile.