Mass Effect: il nuovo capitolo in un evocativo artwork per l'N7 Day

Come da tradizione, anche questo 7 novembre BioWare ha festeggiato l'N7 Day, ricorrenza che tutti i fan di Mass Effect attendono a cadenza annuale. E lo ha fatto pubblicando un nuovo ed evocativo artwork dedicato al prossimo capitolo della celebre saga sci-fi, la cui prima trilogia è tornata di recente in versione rimasterizzata.

L'immagine in alta definizione, che potete ammirare anche voi poco più in basso in questo stesso articolo grazie al tweet della software house canadese, mostra solo il logo di Mass Effect accompagnato dal sottotitolo “Will Continue“. Ciò va a confermare ancora una volta che nuove avventure tra stelle e pianeti sono effettivamente in lavorazione. Nulla che non sapevamo già, ma che rincuora quanti temevano che il progetto navigasse in cattive acque.

We have another #N7Day surprise for you from the team working on the next Mass Effect. 👀

Thank you all for being the best fans in the world! pic.twitter.com/kUwASGJhcx

— Mass Effect (@masseffect) November 7, 2021