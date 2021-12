Mass Effect Legendary Edition su Xbox Game Pass: un altro indizio

Sembra esserci una prova definitiva che potrebbe confermare l'imminente arrivo di Mass Effect Legendary Edition su EA Play e dunque Xbox Game Pass Ultimate.

Sul Microsoft Store è comparso infatti, per un breve periodo di tempo, un aggiornamento della scheda legata alla raccolta dei tre capitoli della serie. Il dettaglio interessante riguardava il nome in codice “Rosebud“, proprio di fianco alla dicitura Mass Effect Legendary Edition.

Perché è interessante? “Rosebud” è un nomignolo in codice storicamente utilizzato per riferirsi ai giochi Xbox Game Pass offerti sulla piattaforma tramite la partnership con EA Play. L'ennesimo indizio importante dunque sul debutto della Legendary Edition sul Pass, di cui si è già parlato in più occasioni nelle ultime settimane.

L'impressione quindi è che Electronic Arts stia per pubblicare la collection della trilogia del comandante Shepard su EA Play, cosa che automaticamente lo renderà disponibile anche per tutti gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate.

Non ci sono per il momento conferme ufficiali da Microsoft o dal publisher canadese, ma potrebbe trattarsi a questo punto di uno dei giochi che saranno inseriti su Xbox Game Pass nella seconda metà del mese di dicembre. I titoli in arrivo nella prima metà, invece, sono già stati annunciati.

Mass Effect Legendary Edition è la raccolta dei primi tre episodi della saga di RPG fantascientifici realizzata da BioWare. Offre miglioramenti grafici e di gameplay, specialmente per il primo capitolo, insieme a tutti i DLC lanciati per ogni appuntamento.

Disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One e, in retrocompatibilità, anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, la collection punta a catalizzare nuovamente l'attenzione verso il franchise, che tornerà nei prossimi anni con un capitolo inedito realizzato da un team veterano di BioWare.

Da quel poco che sappiamo, il gioco dovrebbe riprendere il canone originale, dopo aver raccontato una storia differente con Mass Effect Andromeda. Per ulteriori novità, però, bisognerà aspettare.