Mega Man, Netflix starebbe lavorando ad un adattamento live-action

Un adattamento live-action di Mega Man potrebbe arrivare su Netflix. A riferire il rumor è IGN, che afferma di essere in contatto con fonti attendibili. Il progetto di un film dedicato al protagonista dell'omonima saga firmata Capcom si troverebbe ancora nelle sue prime fasi di sviluppo e pare che sarà proprio il colosso dello streaming americano ad aggiudicarsi la “messa in onda” sul piccolo schermo. Sebbene Netflix debba ancora confermare (o smentire) la notizia, la compagnia di produzione “Supermarché” in un recente aggiornamento del suo sito web potrebbe essersi lasciata sfuggire qualche dettaglio su questa partnership, confermando – di fatto – il progetto.

Mega Man: si parlava di un live-action già nel 2018

“Henry, Rei e il loro produttore Oriee-Rose Strauss mantengono una lista di sviluppo attiva – si legge sul sito web ufficiale – I progetti in lavorazione includono un adattamento di Mega Man di Capcom per Chernin Enterainment e Netflix, da loro scritto e diretto”. La notizia di un live-action per Mega Man è trapelata per la prima volta nel 2018, pochi giorni dopo la pubblicazione di Mega Man 11. All'epoca, il presunto film riportava solamente il titolo provvisorio di “MEGA MAN”, con i registi Henry Joost e Ariel Schulman confermati a dirigere la pellicola per 20th Century Fox. Sebbene di questo progetto si sappia poco o nulla, Joost e Schulman hanno confermato lo scorso anno che si trovava ancora in fase di sviluppo. Dunque, potrebbe essere necessario attendere ancora un po' prima di vederlo finito.

“Ne siamo super entusiasti – aveva detto allora Joost – Penso che avremo presto delle grandi novità al riguardo. Non posso dire molto in questo momento, ma è un progetto che ci è particolarmente caro e ne siamo entusiasti”. Da allora, però, non si è saputo più nulla. Oggi Supermarché ri-accende i riflettori sul film, che potrebbe essere passato in mano a Netflix. D'altronde non si tratterebbe di una scelta troppo azzardata: nel corso degli ultimi anni la piattaforma di streaming americana ha intrapreso una direzione di stampo piuttosto “videoludico”, con recenti adattamenti di grande successo – come Castlevania, The Witcher e Leage of Legends: Arcane. Non ci resta che attendere una conferma.