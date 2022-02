Microsoft, da maggio stop alle funzionalità Xbox su Windows Phone

A partire dal 16 maggio 2022, Microsoft interromperà il supporto delle funzionalità Xbox sui suoi dispositivi Windows Phone. La notizia arriva senza fare troppo rumore, attraverso una notifica mandata dall’applicazione, che segna – di fatto – un altro passo verso la fine del sistema operativo sviluppato dall’azienda. Windows Phone è stato infatti rilasciato per la prima volta nel 2010, per fare concorrenza a iOS e Android, acquisendo successivamente Nokia per circa 7 miliardi di dollari.

Tuttavia, l’interesse per Windows Phone è andato sempre più diminuendo a partire dal 2016, quando i più noti Android e iOS hanno guadagnato più terreno, tanto da portare Microsoft ad interrompere lo sviluppo attivo del suo sistema operativo l’anno successivo. Lo stop al supporto riguarderà tutte le versioni di Windows Phone, incluso il più recente Windows 10 Mobile.

A partire dal 16 maggio 2022, quindi, i videogiochi che incorporano le funzionalità di Xbox LIVE non potranno più registrare obiettivi o qualsiasi altro progresso sui dispositivi Windows Phone dei giocatori. Anche il salvataggio cloud cesserà di funzionare. Per quanto riguarda, invece, i giochi che non si basano su tali funzionalità (fra cui quelli che supportano il salvataggio offline) non dovrebbe esserci alcun cambiamento sostanziale. Quest’ultima non è ancora confermata da Microsoft, che si è limitata a spiegare che “alcuni giochi potrebbero essere ancora riproducibili sul telefono”.

Una news che non sorprende, dal momento che lo stesso supporto al sistema operativo Windows Phone è terminato ufficialmente nel 2019. Anzi: per alcuni utenti, Microsoft è stata perfino generosa a garantire finora le funzionalità Xbox su una piattaforma ormai superata. Resta il fatto che questo annuncio segna definitivamente la fine di un’era.