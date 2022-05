Microsoft Flight Simulator: l'espansione di Top Gun ha una data di uscita

Finalmente ci siamo! Dopo una lunga attesa, Microsoft Flight Simulator è pronto ad accogliere un’espansione speciale, che fa rima con Top Gun: Maverick.

Il lungometraggio con protagonisti Tom Cruise e Val Kilmer avrà infatti un proprio spazio nella simulazione di volo del colosso di Redmond, così come annunciato la scorsa estate durante l’evento Bethesda Games Showcase 2021; il tutto a partire dal prossimo 25 maggio.

Il ritardo della release, dovuto allo slittamento dell’uscita del film della sale, trova quindi il suo meritato lieto fine con la conferma del giorno di debutto, molto vicino a quello di Maverick, nei cinema americani a partire dal 27 maggio 2022, in tempo per il Memorial Day.

Attention flight simmers! This is your captain speaking

The Top Gun: Maverick experience is taking off 5/25 in Microsoft Flight Simulator! Don't have your own call sign yet? Create one today! https://t.co/HbJBpVgIPD pic.twitter.com/3i7Chp336l

— Xbox (@Xbox) May 9, 2022