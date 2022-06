Migliori giochi per PC 2022: classifica dei più belli

Quali sono i migliori giochi per Pc del 2022? Minecraft, ma non solo: il sandbox open world prodotto da Mojang Studios sta facendo registrare continui numeri da capogiro. È di pochi mesi fa la notizia che il videogame ha fatto registrare 141 milioni di utenti attivi mensili con 350 milioni di Dollari di entrate.

Ma non solo di Minecraft si vive: in questa classifica parleremo dei migliori giochi pc dell’anno in corso facendo una escursione a 360° tra i titoli più avvincenti e coinvolgenti. Andiamo a vedere di cosa tratteremo.

Classifica dei migliori giochi per Pc 2022

Il 2022 è stato un anno di grazia per i videogamer. Il motivo? Tanti i titoli presenti sul mercato che sanno regalare un’esperienza di gioco da non perdere. E questo vale, naturalmente, anche per i giochi pc. Alcuni titoli sono di recente uscita, altri sono sul mercato da un po’ di anni, ma risultano incredibilmente attuali per quasi tutte le caratteristiche.

Certo, la perfezione non esisterà, ma i prodotti di cui parleremo tra poco offrono adeguate garanzie sotto vari profili: grafica, giocabilità, contenuti, struttura narrativa. Chi cerca giochi belli per pc, insomma, ha l’imbarazzo della scelta, ma soprattutto può affidarsi ai nostri consigli.

In particolare, parleremo dei seguenti titoli:

Fifa 22

Star Wars Jedi: Fallen Order

Minecraft

Grand Theft Auto V

Elden Ring

Lego Star Wars: la saga degli Skywalker

MotoGp 22

The Witcher 3

Assasin’s Creed Origins

Halo Infinite

Forza Horizon 5

Death Stranding

Hitman 3

Microsoft Flight Simulator

Ma prima di iniziare a parlare dei migliori giochi per Pc del 2022, ti segnaliamo il nostro articolo sui migliori giochi di guerra e sparatutto per PC.

Fifa 22 Gli appassionati del genere sportivo vanno sul sicuro con Fifa 22, di diritto tra i giochi pc belli per davvero. Le modalità di gioco e di personalizzazione sono tantissime e che dire poi della cura dei dettagli, dei movimenti dei calciatori, dei singoli aspetti che esalteranno i fanatici dello sport più amato del mondo? Tutte sfaccettature migliorate anno dopo anno (caratteristiche che già dalla presentazione è possibile notare, fra l’altro condite con una una grafica di assoluta eccellenza). Lo spettacolo è garantito in ogni fase, forse troppo: se proprio c’è da trovare una pecca, infatti, c’è il fatto che le giocate di attacco hanno un occhio di riguardo, a discapito delle difese. Fifa 22 è acquistabile su Amazon a 9,99 euro

Star Wars Jedi: Fallen Order Gli amanti della saga non possono farsi sfuggire Fallen Order, titolo che coinvolge con il passare delle ore. All’inizio il player potrà stupirsi che questo titolo sia finito nella classifica dei migliori gioch i pc 2022, ma l’esperienza migliora minuto dopo minuto in mappe di gioco, in sistemi di combattimento e meccaniche sempre più coinvolgenti. Il ritmo del game non annoia mai, bisogna stare sempre sul pezzo per evitare sgradite sorprese. Star Wars Jedi: Fallen Order è acquistabile su Amazon a 14,97 euro

Minecraft E qui siamo a un grande classico, considerato uno dei giochi più influenti nel decennio 2010-2020, Minecraft finisce di diritto fra i migliori giochi pc 2022. Chi adora i giochi lunghissimi andrà a nozze, perché si tratta di un titolo praticamente infinito! Comparto audio di eccellenza, si lascia apprezzare anche per leggerezza (adatto anche a pc non potentissimi). Insomma, non resta che mettersi al computer e lavorare per sopravvivere, combattere e evolversi. Le modalità di gioco sono 5: Sopravvivenza, Hardcore, Creativa, Avventura, Spettatore. Minecraft è acquistabile su Amazon a 29,99 euro

Grand Theft Auto V Com’è la vita a Los Santos? Andiamo ad assaporarla con Grand Thef Auto V, titolo con il quale i ragazzi di Rockstar North sono riusciti a disegnare una Los Angeles (Los Santos, appunto) molto ben curata. Ineccepibile tecnicamente, i contenuti sono straordianari per quantità e qualità e vanno a impattare positivamente sull’esperienza single player. GTA online ha subito un lavoro egregio anche nella modalità online. Insomma, un titolo assolutamente da considerare anche perché la visuale in prima persona è un’esperienza da vivere: dal primo all’ultimo minuto di gioco è possibile guardare il mondo attraverso gli occhi di Trevor, Franklin e Michael. Grand Theft Auto V è acquistabile su Amazon a 42,42 euro

Elden Ring Un livello di realismo incredibile per Elden Ring, uno dei giochi più apprezzati diq uesto periodo. Un level design, con mappa aperta, coinvolgente grazie anche ai tantissimi contenuti. Da segnalare l’esperienza della nuova cavalcatura Torrente, grazie alla quale è possibile cavalcare a gran velocità e apprezzare i benefici del salto doppio. Vogliamo trovare per forza il difetto a un titolo straordinario per giocabilità, grafica, narrazione, level design e contenuti? Proprio quest’ultima caratteristica. I contenuti sono talmente tanti che c’è il rischio di perdersi qualcosa. Elden Ring è acquistabile su Amazon a 59,99 euro

Lego Star Wars: la saga degli Skywalker Lego Star Wars: la saga degli Skywalker parla soprattutto a due tipi di pubblico. Gli amanti della creatura di George Lucas e coloro che vogliono rivivere i film di una delle saghe più famosi famosi della storia del cinema in forma di videogames. Probabilmente siamo di fronte al titolo più riuscito della serie, grazie a diversi aspetti che sin dall’inizio non possono che esaltare gli appassionati (vedere i titoli di testa). I contenuti sono tantissimi e racchiudono alla perfezione tutta la serie. Insomma, adatto anche a chi vuole avvicinarsi a questo mondo. Elden Ring è acquistabile su Amazon a 59,99 euro

MotoGp 22 Gli e-sport sempre più in grado di esaltare i gusti degli appassionati. Vale lo stesso per Motogp 22, un titolo dai tantissimi contenuti e che da un lato conferma la modalità carriera manageriale, dall’altra introduce l’avvincente mondalità NINE season 2009 (nata con la collaborazione del regista Mark Neale): si tratta della storia del campionato 2009 che vide protagonista il leggendario Valentino Rossi, 17 capitoli per un totale di 39 scenari tutti da vivere. Giocabilità da urlo, peccato per una grafica non impeccabile. MotoGp 22 è acquistabile su Amazon a 49,99 euro

The Witcher 3 50 ore per la missione principale, altrettante per completare le secondarie. Insomma, chi sceglie The Witcher 3 avrà un gran bel da fare per un titolo firmato dalla casa polacca CD Projekt Red e che riesce a coinvolegere un po’ a tutti i livelli. La grafica è senz’altro superlativa, perché gli sviluppatori hanno fatto ancora una volta le cose in grande, ma ciò che si lascia più apprezzare è la mappa: è stato infatti calcolato che è trenta volte più grande rispetto alle precedenti due edizioni (20% in più rispetto a uno dei competitor The Elder Skroll V) e in alcuni frangenti è possibile calvalcare o navigare. Ottima anche la colonna sonora, firmata da Marcin Przybyłowicz e Mikolai Stroinski. The Witcher 3 è acquistabile su Amazon a 32,95 euro

Assasin’s Creed Origins Il titolo è del 2017, ma cinque anni più tardi si conferma un videogioco di primo profiilo, tanto da finire anche nella nostra speciale classifica dei giochi più in voga del 2022. Veniamo catapultati in Egitto, all’epoca del regno di Tolomeo XIII (49 Avanti Cristo) e ci attendono circa 70 ore di avventure emozionanti al seguito del protagonista della campagna, Bayek di Siwa, conosciuto anche come Amun. Assasin’s Creed Origins conquista sia per grafica che per struttura narrativa. Titolo che merita, anche se intelligenza artificiale non al messimo e bug impediscono una esperienza che sarebbe potuta risultare ancora migliore. Assasin’s Creed Origins è acquistabile su Amazon a 16,99 euro

Resident Evil 2 Innovazione nel rispetto della tradizione. È possibile sintetizzare così Resident Evil 2. Tante emozioni seguendo le orme di Leon e Claire. A colpire sono in particolare le animazioni, ma anche un gameplay di primo profilo. La seconda parte del gioco (20 ore totali) è forse meno coinvolgente, ma anche in questo si parla di un titolo spettacolare, che ha saputo tenere fede ad uno degli horror survive più amati di sempre. Resident Evil 2 è acquistabile su Amazon a 16,99 euro

Halo Infinite Ambientato circa un anno e mezzo dopo i fatti avvenuti nel corso di Halo 5, Halo Infinite mostra continui riferimenti a Halo Wars 2 e risponde in maniera brillante a chi voleva una presenza più massiccia di Master Chief. La campagna in single player è un’esperienza strettamente consigliata: ottimo il gunplay, così come ci si diverte ad esplorare un open world ampissimo. L’intelligenza artificiale in alcuni momenti non è propriamente al top, ma gli amanti della saga non resteranno ffatto delusi perché la rispetta al massimo. Halo Infinite è acquistabile su Amazon a 69,99 euro

Forza Horizon 5 A tutta velocità per le strade del Messico, dove è una sfida continua per superare i propri limiti. Forza Horizon 5 ha il suo punto di forza principale in un comparto tecnico semplicemente straordinario. Si corre, ci si diverte e ci si entusiasma tra gare, esplorazioni e esibizioni: il tempo per annoiarsi non c’è. Certo, se sul pc fosse stato attivo il ray tracing (a disposizione solo in modalità Forzavista) l’esperienza di gioco ne sarebbe uscita senz’altro migliorata Halo Infinite è acquistabile su Amazon a 69,99 euro

Death Stranding Una avventura sparatutto in 14 capitoli più un prologo ambientato in una realtà distopica dove si indossano i panni del protagonista, il corriere Norman Reedus a cui non resta che scorazzare per un continente americano ridotto a brandelli. Accusato di essere un simulatore per corrieri, in realtà è un videogioco da vivere, sia perché tecnicamente è molto ben riuscito, sia perché alle spalle ha una storia, plasmata dal discusso Hideo Kojima. Sistema di combattimento un po’ da rivedere, forse per qualcuno risulterà piuttosto semplice da risolvere. Death Stranding è acquistabile su Amazon a 89,64 euro

Hitman 3 Sono passati ormai 22 anni dall’uscita del primo videogame della serie (Hitman: Codename 47, anno 2000), ma la saga continua e resta avvincente. In Hitman 3 vestiamo di nuovi i panni dell’agente 47 e andiamo a compiere missioni dove è sempre una questione di vita o di morte. Non riuscire a uccidere, infatti, costa la pelle. Ci si muove all’interno di ambientazioni tutte molto ben curate e dettagliate: Dubai, Dartmoond (località del Regno Unito), Thornbridge Manor, Berlino, Chongqing (in Cina), quindi ci sisposterà in Argentina, a Mendoza, e infine in Romania, fra i Carpazi, dove laa campagna si concluderà Hitman 3 è acquistabile su Amazon a 19,98 euro

Microsoft Flight Simulator Controllare le strumentazioni, accendere i motori, rullare sulla pista, spiccare il volo, atterrare in sicurezza. Tutte le emozioni vissute da un pilota di aerei sono contenute in Microsoft Flight Simulator, capace di regalare un’esperienza di simulazione stupenda come pochi. È possibile sia esibirsi in volo libero che sentirsi un pilota vero e proprio all’interno delle normali tratte. La grafica e la cura dei dettagli sono superlativi. Asobo ha fatto un lavoro gigantesco riproducendo i 37mila aeroporti del mondo, anche se solo 80 disegnati in maniera ultradettagliata. Microsoft Flight Simulator è acquistabile su Amazon a 118,22 euro

Considerazioni conclusive

Il livello dei giochi del 2022 è altissimo. In base ai propri generi preferiti, bsogna comunque saper scegliere tra le numerose offerte sul mercato. Nella nostra classifica abbiamo presentato quelli che riteniamo i migliori giochi per pc. Ecco quelli che per noi sono i primi tre

Ma tra i top giochi pc riteniamo che ci sia qualcosa da provare assolutamente. Tra questi non può mancare assolutamente Elden Ring, come già detto un videogame che ha saputo raggiungere un livello di realismo assolutamente incredibile. Una piccola curiosità: alcuni dei mostri sono ispirati alle hoya, un genere di piante delle famiglie Asclepiadaceae in Asia molto utilizzate come ornamento, ma anche assolutamente commestibili (ed alcune di queste protagoniste, in Giappone, di alcune ricette tradizionali). In Elden Ring, però, bisogna starne in guardia! Chi adora i videogame di genere sportivo può sicuramente fare affidamento su un Fifa 2022 che ha saputo compiere passi in avanti rispetto alle edizioni precedenti (ha raggiunto l’89% di utenti soddisfatti). Già dal filmato di apertura è possibile constatare quale elevato grado di cura dei dettagli sia stato raggiunto. A completare il podio ci pensa GTA V: si sfreccia in una Los Angeles (o meglio, Los Santos) che sembra quella reale (e chi ha avuto la fortuna di soggiornare nella città californiana non potrà che confermare. Fra l’altro, i ragazzi di Rockstar North hanno incrementato il multiplayer: da 16 a 30 con due spettatori.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.