I migliori accessori per Nintendo Switch (gli indispensabili)

Acquistare una Nintendo Switch equivale anche a pensare di portarla sempre con sé in mobilità. In questa condizione è evidente che cavetti, controller e console stessa necessitino di una custodia per facilitarne il trasporto.

Sebbene ne esitano veramente tante è intelligente puntare su un prodotto che riesca a contenere non solo la console e i cavi di ricarica, ma che abbia lo spazio sufficiente per inserire al suo interno anche gli accessori più utili, come altri Joy-con oppure un power bank.

La custodia da viaggio che abbiamo selezionato garantisce un'ottimizzazione degli spazi perfetta per avere sempre con sé Nintendo Switch, ma mai invadente e scomoda da trasportare.

Ideale non solo per chi viaggia tanto, ma anche per coloro che in casa vogliono evitare che la console prenda polvere o possa cadere accidentalmente.

Reperibile su Amazon a 19,99 euro