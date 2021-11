Migliori Mouse da Gaming in offerta: Black Friday Amazon

Il Black Friday di Amazon è arrivato, con 10 giorni fitti di sconti e promozioni su quasi tutte le categorie di prodotto. In questo articolo segnaliamo i migliori mouse da gaming in offerta, con sconti fino al 52% e spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Amazon Prime.

Black Friday 2021 – Mouse da Gaming

Logitech G305

29,99€ 61,99€ (-52%)

Lo sconto più corposo coinvolge uno dei mouse più acquistati su Amazon, grazie ad un rapporto qualità/prezzo molto interessante. Logitech G305 LIGHTSPEED si trova al 52% di sconto, si tratta di un mouse da gaming wireless dal peso contenuto, dotato di un ottimo sensore HERO 12K e con un'autonomia di oltre 250 ore con un solo set di batterie AA.

Logitech G PRO Wireless

89,99€ 154,99€ (-42%)

Mouse adatto ai gamer più esigenti, nonché una delle periferiche più utilizzate dai videogiocatori professionisti nelle più grandi competizioni eSport internazionali. Lo sconto del Black Friday porta il G Pro al prezzo più basso di sempre, con uno sconto del 42% e un costo quasi dimezzato.

Razer Viper Mini

24,99€ 49,99€ (-50%)

Prezzo dimezzato per il Razer Viper Mini, un mouse da gioco cablato con sensore ottico da 8500 DPI e retroilluminazione RGB. Il particolare cavo SpeedFlex consente di muovere agilmente il mouse, grazie ad un materiale non soggetto ad alcun attrito sulle superfici.

Razer Basilisk X

44,99€ 69,99€ (-32%)

Il Basilisk ha un design molto simile al celebre G502 di Logitech, un formato adatto soltanto ai destrorsi. Lungo i bordi è presente un materiale antiscivolo che favorisce una presa ben salda, inoltre a sinistra troviamo 2 tasti programmabili e al centro c'è un pulsante per regolare i DPI, ovvero la sensibilità del sensore ottico.

Razer Viper Ultimate

99,99€ 169,99€ (-41%)

Sconto molto interessante anche per il fratello maggiore, il Razer Viper Ultimate è uno dei mouse da gaming più acquistati sul mercato, offre prestazioni eccellenti con un design e un'ergonomia da primo della classe. Questa offerta include in confezione anche la base di ricarica, si tratta infatti di una periferica completamente senza fili, che si connette al PC tramite l'apposito rivecitore a 2.4 GHz.

MSI Clutch GM41

27,45€ 54,99€ (-50%)

MSI non è di certo conosciuta per la produzione di mouse da gaming, ma questo Clutch GM41 non è niente male. Pesa soltanto 65 grammi e monta un sensore ottico Pixart 3389, con una sensibilità massima di 16.000 DPI e degli ottimi switch OMRON testati per supportare oltre 60 milioni di click. Non manca un sistema di illuminazione RGB sincronizzato con il software Mystic Light.

ASUS ROG Chakram Core

62,99€ 99,90€ (-37%)

L'ottimo ASUS ROG Chakram Core è scontato del 37% in occasione del Black Friday di Amazon. Questa periferica cablata monta un sensore ottico da ben 16.000 DPI, è caratterizzato da un design modulare e da un sistema di retroilluminazione RGB che va a sincronizzarsi con gli altri componenti targati ASUS ROG, tramite il software Aura Sync.