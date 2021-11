Migliori regali a tema PC gaming da fare a Natale 2021

Siamo finalmente giunti al mese di novembre e questo significa che la vacanze natalizie si avvicinano sempre di più. Quale migliore occasione per illustrarvi i migliori regali a tema gaming da fare ai vostri amici, parenti o, perché no, a voi stessi?

Ebbene, dopo avervi suggerito qualche idea grazie alla Settimana del Giocattolo, è cosa buona e giusta suggerirvi anche qualche idea riguardante il mondo del PC gaming! Il mercato del PC gaming, infatti, sta acquisendo sempre più rilevanza nel mercato videoludico.

Tutte le proposte illustrate in questo articolo, che riguarderanno prevalentemente le periferiche per PC e altri accessori da gaming, saranno acquistabili sullo store di Amazon. I link in questione ve li forniremo strada facendo, non temete.

Tre regali imperdibili da fare a Natale

Tra migliori regali a tema PC gaming, non potevamo non inserire delle fantastiche cuffie HyperX, ora disponibili su Amazon con uno sconto del 6%. Le cuffie in questione sono dotate di audio 3D per una più realistica e coinvolgente sessione di gaming. É incluso anche un microfono staccabile che permette la cancellazione del rumore per le chat e le partite in multiplayer.

Importantissimo è anche il mouse. Qualsiasi appassionato sarebbe entusiasta nel ricevere il Steelseries Rival 5, ovvero lo strumento ideale per i giocatori competitivi. É dotato di pulsanti programmabili e di un design leggero: il mouse, infatti, pesa solamente 85 grammi!

Tra la top tre dei migliori regali, non poteva mancare la tastiera. Caratterizzata da un telaio in alluminio, la tastiera Corsair K70 RGB è contraddistinta da autentici tasti Cherry MX, così come impugnature testurizzate e un poggiapolsi per maggior comfort.

Dopo questo immancabile set, è ora di passare a ciò che necessitano i giocatori per l'espansione dello spazio di archiviazione su PC. Ecco che, a tal proposito, noi consigliamo la scheda SSD Samsung 980 PRO da 1TB, compatibile sia con i PC che con PlayStation 5. La scheda può essere acquistata su Amazon a diverse capacità: ci sono quelle da 1TB, così come da 250GB, 500GB e 2TB.

Infine, per quanto riguarda la scelta del monitor, riteniamo che questa possa ricadere sull'ottimo ASUS TUF Gaming 31.5 pollici, curvo con una risoluzione di 2560 x 1440 p. La risoluzione permette la riproduzione di immagini nitide di qualsiasi tipologia di gioco.

Sul nostro sito potrete anche trovare alcune offerte he riguardano le sedie da gaming ideali, così come alcuni giochi in offerta, e molto altro ancora qui.