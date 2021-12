Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, lo spin-off della fortunata serie a meno di 30€

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin è in offerta su Amazon al suo minimo storico: soltanto 29,12 euro invece di 59,99, ben 30 euro di sconto. Si tratta della edizione tedesca e perciò con confezione leggermente differente, però il gioco è perfettamente configurabile anche in lingua italiana. Pubblicato lo scorso luglio per Nintendo Switch e Windows, il titolo a firma Capcom è uno spin-off della fortunata serie di Monster Hunter e sequel diretto di Monster Hunter Stories pubblicato nel 2016 per Nintendo 3DS.

La storia raccontata in Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruins si apre con la sparizione in massa di quasi tutti i Rathalos del mondo. Vesti i panni del protagonista, un giovane Rider del Villaggio Mahana, e vai fino in fondo alla questione: cosa avrà allontanato tutti i mostri? Si tratta di un classico JRPG a turni strategico, impegnativo quanto basta. Durante la tua avventura combatterai a fianco dei Monstie, con cui potrai affrontare i nemici e sferrare perfino attacchi combinati.

Il vasto mondo di Monster Hunter è a tua completa disposizione. Goditi i paesaggi a piedi oppure in sella ai tuoi Monstie, completa quest, raccogli oggetti e scova tane di mostro da cui prelevare uova. Da ogni uovo nascerà un nuovo Monstie che potrai allevare o fondere con altre creature per dare vita a mostri dai geni incredibili. Grazie alla modalità multiplayer, inoltre, potrai partecipare a missioni co-op online oppure combattere contro i tuoi amici in modalità competitiva.

Un ottimo JRPG strategico e divertente da giocare durante le feste, adatto anche per tutti gli appassionati di collezionismo: questo è Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Puoi acquistarlo ad uno dei prezzi più bassi di sempre, 29,12 euro, direttamente dalla pagina Amazon dedicata. Ricordiamo che si tratta dell'edizione tedesca del gioco e quindi la custodia potrebbe essere un po' differente. Tuttavia ciò non influisce sulla giocabilità del titolo, che permette di configurare anche la lingua italiana.