Mortal Kombat diventa gioco di ruolo con lo spin-off mobile Onslaught

Nel corso delle celebrazioni per i 30 anni di Mortal Kombat, gli studi NetherRealm deliziano gli appassionati dell’iconico picchiaduro di Ed Boon annunciando ufficialmente Mortal Kombat Onslaught, uno spin-off ruolistico destinato ai dispositivi mobile iOS e Android.

Realizzato in collaborazione con Warner Bros. Games, Onslaught assumerà i contorni di un GDR che, a detta degli stessi studi di NetherRealm, “presenterà la prima esperienza cinematografica esclusiva della serie su dispositivi mobile”.

Nel corso dell’avventura i giocatori dovranno completare tutta una serie di incarichi per allestire la propria squadra di kombattenti attingendo a un vasto elenco di personaggi provenienti da tutti i capitoli della serie. Le battaglie saranno in tempo reale e coinvolgeranno le diverse fazioni di kombattenti create dai giocatori, sullo sfondo di una storia incentrata sulla difesa dei regni di ciascun personaggio da una misteriosa e oscura minaccia.

“Stiamo alzando l’asticella per la serie di Mortal Kombat, permettendo ai giocatori di interagire con il franchise in modi sempre nuovi, e senza dimenticare la vera natura del gioco”, ha dichiarato Ed Boon, CCO e fondatore di NetherRealm Studios. “Con Onslaught abbiamo reimmaginato Mortal Kombat nella veste di gioco strategico basato sulla collezione di personaggi e con meccaniche RPG, creando qualcosa in grado di divertire sia i neofiti che i veterani del genere”.

Rimaniamo quindi in attesa di assistere alle primissime scene di gameplay e di ricevere un piccolo assaggio dell’esperienza cinematografica promessaci da NetherRealm e WB Games con Mortal Kombat Onslaught, il cui nel corso del 2023 su App Store e Google Play.