MultiVersus: annunciato il picchiaduro della Warner Bros. ma in stile Super Smash

Dopo molte indiscrezioni e leak che hanno fatto il giro della rete, è finalmente arrivato l'annuncio di MultiVersus. La comunicazione ci giunge direttamente da Warner Bros. Games e Player First Games.

MultiVersus è un picchiaduro su piattaforme (come Super Smash Bros.) in cui gli scontri sono combattuti in 2V2. Il titolo, free-to-play, sarà disponibile a partire dal 2022 e sarà giocabile su più piattaforme.

Dal trailer d'annuncio, visionabile in questo articolo stesso, ci presenta una buona rosa di personaggi proveniente dall'universo di Warner Bros. In rappresentanza di DC Comics si annoverano Batman, Harley Quinn, Wonder Woman e Superman.

Della famosa serie di cartoni animati Scooby Doo, invece, vi ritroviamo Shaggy. Ulteriormente, potremo combattere anche nelle vesti di Tom & Gerry, Bugs Bunny, Finn e Jake di Adventure Time e Arya Stark di Games of Thrones.

Oltre a questi personaggi, faremo la conoscenza di Reindog, un personaggio originale che farà la sua prima apparizione sugli schermi, proprio grazie a MultiVersus.

Ogni combattente sarà dotato di un set di mosse personalizzabili che potranno combinarsi dinamicamente con quelle degli altri personaggi presenti sul “ring”.

Tra i diversi stage in cui ci ritroveremo a combattere, possiamo riconoscere alcuni dei luoghi più iconici che hanno fatto la storia dei diversi franchise ideati da Warner Bros. Ad esempio, potremo combattere nella Batcaverna, oppure nella casa sull'albero di Adventure Time.

Il combattimento standard, dicevamo, è strutturato in 2V2. Alternativamente, sarà possibile impostare nelle opzioni, altre modalità di battaglia: come 1V1 o, addirittura, 4 giocatori tutti contro tutti.

Non mancheranno, poi, le skin che si riveleranno importanti nella fase di personalizzazione dei vari combattenti. Ecco quanto dichiarato dal presidente di Warner Bros. Games, ovvero David Haddad:

Con MultiVersus stiamo creando un gioco competitivo e distinto, che ci consenta di combinare un ampia selezione di franchise provenienti dall'universo di WarnerMedia. Stiamo collaborando con il talentuoso studio Player First Games, così sta lavorando affinché si riuniscano i personaggi più iconici che i fan conoscono: da Wonder Woman a Bugs Bunny, Arya Stark e via dicendo. Questo è solo l'inizio, poiché saremo entusiasti di supportare il gioco per le numerose stagioni che si susseguiranno con l'introduzione di nuove skin, personaggi e stage di combattimento.

MultiVersus verrà reso disponibile a partire dall'anno prossimo in modalità free-to-play (conterrà dei pagamenti in-game). Il titolo sarà giocabile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, con tanto di cross-play tra le varie piattaforme e server dedicati all'online. Visitate il sito per ulteriori informazioni a riguardo.