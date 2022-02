NEO: The World Ends with You scontato del 50%

Se siete alla ricerca di un action JRPG di qualità a poco prezzo, l'avete appena trovato: Amazon ha messo in catalogo, a 29,99 euro (e con uno sconto del 50% sul prezzo di listino di 59,99€) NEO: The World Ends with You, per Nintendo Switch e PlayStation 4: lo trovate a quest'indirizzo.

NEO: The World Ends with You – La storia

Sembrava un giorno come tanti altri a Shibuya, ma non per Rindo. Riusciva a sentire che c'era qualcosa di diverso in città. Difatti, si ritrovò presto coinvolto in una battaglia telecinetica che si scatena al mitico incrocio pedonale di Shibuya. E, prima che possa riprendere fiato, una ragazza dall'aria minacciosa apparve davanti a lui e lo invitò a partecipare al cosiddetto “Gioco dei Demoni”. Con un po' di inquietudine, Rindo e il suo amico Fret stanno al gioco, ma poco dopo iniziarono ad avere dei ripensamenti. Rindo aveva ragione: questa Shibuya aveva qualcosa di diverso… e pericoloso.

L'attesissimo seguito di The World Ends with You

Ritrovatosi invischiato nel “Gioco dei Demoni” contro la sua volontà, Rindo si accorge ben presto che la sua vita è in pericolo. Sta al giocatore scoprire come si evolverà questa vicenda ricca di colpi scena, scatenando la potenza psichica e combattendo tra le strade di Shibuya, animate con uno stile unico.

