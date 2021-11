Netflix Games: cinque giochi gratis disponibili su Android

Oggi, mercoledì 3 novembre, Netflix rilascia in tutto il mondo i suoi primi videogiochi su dispositivi mobili Android annunciando il lancio internazionale di Netflix Games.

Da oggi gli abbonati di tutto il mondo avranno a disposizione cinque titoli: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: Il gioco, Shooting Hoops, Card Blast e Teeter Up, già disponibili per gli abbonati italiani dal 28 settembre scorso per dispositivi Android.

“Vogliamo creare una libreria davvero per tutti i gusti – si legge sul sito ufficiali alla sezione news -, che includa giochi casual leggeri, ma anche esperienze immersive e profonde nelle storie più coinvolgenti in circolazione. Siamo appena all'inizio della nostra avventura nel gaming, e non vediamo l'ora di scoprire insieme a te cosa ci riserva il futuro”.

Ecco cosa c'è da sapere per giocare

Per giocare sarà sufficiente l'abbonamento a Netflix: non ci sono pubblicità, costi aggiuntivi o acquisti in-app.

I giochi al momento sono disponibili su dispositivi mobili Android dopo l'accesso al profilo Netflix: selezionare e scaricare qualsiasi gioco presente nella riga e tab Giochi dell'app (su smartphone Android) ; visualizzare la riga Giochi dedicata o selezionare i giochi dal menu a discesa delle categorie (su tablet Android) per scaricarli e giocare.

I giochi per dispositivi mobili sono disponibili in molte delle lingue del servizio e saranno visualizzati nella lingua predefinita del profilo Netflix selezionato. Se la lingua non è ancora disponibile, il gioco sarà visualizzato in inglese.

Gli abbonati potranno giocare su diversi dispositivi mobili collegati allo stesso account. Quando si raggiunge il limite massimo di dispositivi per l'account, si riceve una notifica. Per aggiungerne altri è possibile disconnettere i dispositivi non utilizzati o disattivarli da remoto su Netflix.com.

I giochi non sono disponibili nei profili Bambini. Se è impostato un PIN per impedire l'accesso ai profili per adulti, lo stesso PIN sarà necessario per accedere a Netflix e giocare da qualunque dispositivo. Alcuni giochi potrebbero richiedere una connessione a Internet, mentre altri saranno disponibili offline.