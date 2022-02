Nintendo 3DS e Wii U pronte al pensionamento: nel 2023 chiuderà l'eShop

Anche per Nintendo 3DS e Wii U è arrivato il momento della meritatissima pensione. Come annunciato dall’azienda, presto gli eShop digitali delle due console saranno chiusi per sempre. Il cambiamento riguarderà solamente gli acquisti: sarà comunque possibile ri-scaricare giochi già comprati e i relativi DLC, ricevere aggiornamenti software e giocare online. Nintendo ha pianificato una timeline progressiva, che prenderà il via a partire dal 23 maggio 2022 e si concluderà alla fine di marzo 2023, quando il servizio verrà definitivamente interrotto.

La chiusura dell’eShop sarà valida per tutte le console della famiglia 3DS e Wii U. Dunque: New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, Wii U Deluxe e Wii U Basic. A partire dal 23 maggio 2022 non sarà più possibile utilizzare una carta di credito per aggiungere fondi a un account nel Nintendo eShop. Per gli utenti europei questa funzionalità è già rimossa dal 2019.

Dal 29 agosto 2022 (questa volta per tutti) sarà interrotto il supporto alle carte prepagate fisiche per aggiungere fondi. Tuttavia resterà la possibilità di riscattare codici download fino a marzo 2023, quando il servizio sarà definitivamente interrotto. Dopo quella data non sarà più possibile nemmeno scaricare contenuti gratuiti, comprese le demo. Per i fan di Pokémon ci sarà però una buona notizia: l’accesso alla Banca Pokémon, utilizzata per trasferire i mostriciattoli dai giochi precedenti, diventerà gratuito. A patto che abbiate scaricato l’applicazione prima dello “switch off”.

We thank you for supporting Nintendo eShop on Wii U and the Nintendo 3DS family of systems. Additionally, you may also look back on your time with them via various play statistics: https://t.co/YCkkVFaQ7i — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 16, 2022

Nintendo eShop chiude, ma potremo “salvare” i ricordi

Nintendo fa sapere, inoltre, che gli utenti che collegano il proprio portafoglio Nintendo Network ID (utilizzato con Nintendo Wii U e 3DS) al portafoglio dell’account Nintendo utilizzato su Nintendo Switch, potranno utilizzare il saldo condiviso per acquistare contenuti su una qualsiasi di queste console fino a marzo 2023. Ovviamente queste modifiche avranno un effetto anche per tutte quelle applicazioni in cui è possibile effettuare acquisti in-app, come la StreetPass Mii Plaza, il Negozio dei Temi e Nintendo Badge Arcade, che limiteranno dunque le proprie funzionalità.

Per celebrare la fine di un’era, Nintendo ha lanciato il sito web “I miei ricordi”, nel quale è possibile ripercorrere la propria storia videoludica legata alle due console con tanto di ore di gioco e titoli più giocati.