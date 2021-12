Nintendo ci ricorda dell'uscita di Splatoon 3 con un nuovo artwork ufficiale

Nintendo celebra le festività natalizie con un nuovo artwork per ricordarci che il tanto atteso Splatoon 3 arriverà nel 2022. Nell'immagine postata sul profilo Twitter ufficiale dell'azienda fanno capolino le famose sorelle Callie e Marie, due personaggi che i fan di Splatoon non faticheranno a riconoscere, insieme ad Agente 3, l'Inkling protagonista dei primi due capitoli.

Wishing all Inkling and Octolings out there happy holidays from the #Splatoon3 team! pic.twitter.com/GaDv4trQCP

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) December 21, 2021