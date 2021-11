Nintendo contro Activision in una e-mail interna: "Fatti angoscianti e inquietanti"

La risposta poco concreta di Activision di fronte ai casi di molestie non convince nemmeno Nintendo. Anche il presidente di Nintendo of America Doug Bowser, infatti, si è unito ai numeri uno di PlayStation e Xbox nel condannare Activision per il suo modo di gestire i casi di molestie e discriminazioni sessuali che hanno colpito l'azienda negli ultimi mesi.

Con una email interna, Bowser ha espresso preoccupazione circa la situazione in Activision Blizzard. “Insieme a tutti voi – scrive nell'e-mail il boss di Nintendo of America – ho seguito gli ultimi sviluppi su Activision Blizzard e le continue segnalazioni di molestie sessuali nell'azienda“.

“Trovo questi resoconti angoscianti e inquietanti – prosegue la missiva -. Sono in contrasto con i miei valori e con le convinzioni, i valori e le politiche di Nintendo.“

Secondo l'e-mail, Nintendo è stata “in contatto con Activision”, ha preso provvedimenti e sta considerando quali ulteriori azioni intraprendere. Nessuna di queste azioni è stata tuttavia specificata.

“Ogni azienda del settore deve creare un ambiente in cui tutti siano rispettati e trattati allo stesso modo e in cui tutti comprendano le conseguenze di non farlo”, ha continuato Bowser. Bowser ha inoltre fatto sapere che Nintendo sta lavorando con l'ESA (Electronic Software Association) per “rafforzare le sue posizioni sulle molestie e gli abusi sul posto di lavoro.“

I commenti dei boss di Nintendo arrivano dopo che sia Phil Spencer di Xbox che Jim Ryan di PlayStation hanno delineato le loro posizioni sulla questione, condannando la situazione e la risposta di Activision Blizzard del suo consiglio di amministrazione agli eventi che si sono verificati finora.